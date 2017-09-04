Манчини является фаворитом для «Вест Хэма» в качестве возможной замены Биличу

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является фаворитом для «Вест Хэма», который задумывается об увольнении Славена Билича. «Молотобойцы» хотят, чтобы итальянский специалист заменил хорвата в случае ухода последнего.

Билич находится под огромным давлением с начала сезона из-за трех поражений в трех матчах АПЛ. В прошлый понедельник он провел переговоры с клубным руководством.

Также считается, что Манчини мечтает о возвращении в чемпионат Англии, который он выигрывал с «Манчестер Сити» в 2012 году.

Помимо тренера петербуржцев «Вест Хэм» рассматривает кандидатуру экс-рулевого «Интера» и «Наполи» Рафаэля Бенитеса, ныне возглавляющего «Ньюкасл». Сообщается, что испанец недоволен трансферной политикой «сорок» и может покинуть клуб.