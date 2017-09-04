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    Манчини является фаворитом для «Вест Хэма» в качестве возможной замены Биличу

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является фаворитом для «Вест Хэма», который задумывается об увольнении Славена Билича. «Молотобойцы» хотят, чтобы итальянский специалист заменил хорвата в случае ухода последнего.

    Билич находится под огромным давлением с начала сезона из-за трех поражений в трех матчах АПЛ. В прошлый понедельник он провел переговоры с клубным руководством.

    Также считается, что Манчини мечтает о возвращении в чемпионат Англии, который он выигрывал с «Манчестер Сити» в 2012 году.

    Помимо тренера петербуржцев «Вест Хэм» рассматривает кандидатуру экс-рулевого «Интера» и «Наполи» Рафаэля Бенитеса, ныне возглавляющего «Ньюкасл». Сообщается, что испанец недоволен трансферной политикой «сорок» и может покинуть клуб.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2017 14:35
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +875

      sidul1 4 сентября 2017, 21:03

      Вест Хрен может и о Месси помечтать и рассматривать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 сентября 2017, 19:35

      Пахнет бредом. Но если такое случится куда аргентинцев то девать? Распродажа всё по 10?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      poverty 4 сентября 2017, 19:12

      Зачем ему Вест Хэм, когда он только пришел в Зенит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      lexa2154 4 сентября 2017, 18:43

      ОЧЕНЬ БРЕДОВЫЕ НОВОСТИ)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 4 сентября 2017, 18:19

      ОПЯТЬ БРЕДОВЫЕ НОВОСТИ НА БОМБАРДИРЕ ВЫВЕШИВАЮТ(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 4 сентября 2017, 17:02

      Манчини то хоть знает , что уже фаворит в Вест Хэме !?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      vitop 4 сентября 2017, 16:53

      Зачем это писать?)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 16:49

      У него в контракте 30 лямов отступных прописано.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 4 сентября 2017, 16:17

      бред

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 4 сентября 2017, 16:10

      Очень странная новость) Откуда вы их берете?!)

      3
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