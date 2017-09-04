Леонченко не верит в успех Ярмоленко в «Боруссии»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко не верит в бомбардирские качества новичка дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко.

«Все зависит от того, чего от него хотят в «Боруссии». Если от него ждут голов, то будет как у Реброва в «Тоттенхэме».

Если будут ждать передач, то может получиться», – рассказал Леоненко в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что соглашение с украинцем заключено до июля 2021 года. По информации СМИ, сумма сделки составила 25 миллионов евро. 27-летний футболист выступал за бело-голубых с 2008 года. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.