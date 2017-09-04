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    Леонченко не верит в успех Ярмоленко в «Боруссии»

    Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко не верит в бомбардирские качества новичка дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко.

    «Все зависит от того, чего от него хотят в «Боруссии». Если от него ждут голов, то будет как у Реброва в «Тоттенхэме».

    Если будут ждать передач, то может получиться», – рассказал Леоненко в эфире телеканала «Футбол 1».

    Напомним, что соглашение с украинцем заключено до июля 2021 года. По информации СМИ, сумма сделки составила 25 миллионов евро. 27-летний футболист выступал за бело-голубых с 2008 года. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 10:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 7 сентября 2017, 16:14

      Если честно, то украинский футбол потерял качество футбола, Ярмоленко щас сам не до конца верит в свой успех и что оказался в германии))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 4 сентября 2017, 10:44

      если посмотреть на состав Боруссии, то его конкуренты это Пашалич, Филипп, Гётце, Шуррле, Ройс когда оправиться от травмы и Дауд, шансы Ярмоленко играть в старте максимум 30%, а если ещё и тренера нового знать, что он любит развивать молодёж, будет ещё меньше... тем более он в последнее время в УПЛ затух, даже трансферная цена упала с 25 с декабря, до 18 млн, это когда он переходил уже в Дортмунд

      -2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > STAFOR13 4 сентября 2017, 10:59

      ну может сам по себе переход его окрылит, забегает пуще прежнего, вон туркам сразу двушку отгрузил))

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