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    Черчесов: «Во втором тайме матча с «Динамо» случались непозволительные ошибки, которые меня расстроили»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против «Динамо» (3:0) остался недоволен ошибками, которые допустили его подопечные во втором тайме.

    10 ноября национальная команда проведет товарищескую встречу со сборной Аргентины.

    «Первый тайм нам удался лучше. Многое получалось. И это уже хорошо. В таких играх легче тем, кто выходит с первых минут, а потом игра невольно ломается, попасть в нее, выходя на замену, сложнее. Это нормально. Получалось не все, но старались выполнять все, о чем просили. Первым таймом доволен. А вот во втором тайме случались непозволительные ошибки, которые меня расстроили», – сказал Черчесов.

    «Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2017 20:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3282

      woyser 4 сентября 2017, 15:06

      Динамо в нынешнем состоянии абсолютно безполезный спарринг-партнёр. Действительно, можно было договориться с каким нибудь клубом из АПЛ это было бы в разы лучше и в спортивном, и в коммерческом плане. Нашим чинушам надо поучится у Европы, как делать футбольное шоу! а пока мы видим бульварный цирк.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 сентября 2017, 13:10

      С "Читой" надо было играть, чтоб не расстраиваться. Мутаки!

      0
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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 4 сентября 2017, 07:49

      Непозволительная ошибка - это то, что ты являешься тренером нашей сборной!а по зарплате - непозволительная роскошь!

      -1
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      Рейтинг: +86

      cent58 3 сентября 2017, 22:13

      Самое главное расстройство - это то , что Черчесов с умным видом продолжает оставаться тренером сборной.

      1
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      Рейтинг: +93

      Palev0 3 сентября 2017, 21:53

      Ели и устраивать спарринг с командой из РФПЛ, то это явно должно быть не Динамо,по этому была бесполезная и ничего не дающая игра.

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > Palev0 3 сентября 2017, 21:54

      Идея двух сборных намного лучше!

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 21:11

      Главное, что бы от расстройства слезами не удушился.... Ещё столько предстоит сделать для сборной и отечественного футбола....))

      "Самое важное — это навести порядок в душе. Соблюдаем три «не»: не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся..." (Джордж Бернард Шоу)

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 сентября 2017, 21:00

      Панченко вообще не вощел в игру а некоторые игроки не давали пас Митришеву когда тот в хорошей позиции открывался.ну а на деле бесмысленный матч. все равно возьмут тех кто отвалил в кормушку

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 сентября 2017, 20:38

      Непонятная затея... Бессмысленная... Похоже, что люди не знают, что делать и поэтому делают вид, что делают что-то нужное...

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      Рейтинг: +213

      Pangolin 3 сентября 2017, 20:37

      Ну посмотрели потенциальный резерв, неплохо...есть о чем подумать , но главное, чтобы к ЧМ все подошли без травм, иначе будет чушь как на КК

      2
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > Pangolin 3 сентября 2017, 21:57

      Вот бы Черчесов с Мудко травмировались и их Бердяев сменил)
      Ps Всем здоровья конечно!!

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