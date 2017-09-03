Черчесов: «Во втором тайме матча с «Динамо» случались непозволительные ошибки, которые меня расстроили»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против «Динамо» (3:0) остался недоволен ошибками, которые допустили его подопечные во втором тайме.

10 ноября национальная команда проведет товарищескую встречу со сборной Аргентины.

«Первый тайм нам удался лучше. Многое получалось. И это уже хорошо. В таких играх легче тем, кто выходит с первых минут, а потом игра невольно ломается, попасть в нее, выходя на замену, сложнее. Это нормально. Получалось не все, но старались выполнять все, о чем просили. Первым таймом доволен. А вот во втором тайме случались непозволительные ошибки, которые меня расстроили», – сказал Черчесов.

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