Черчесов: «Во втором тайме матча с «Динамо» случались непозволительные ошибки, которые меня расстроили»

Динамо в нынешнем состоянии абсолютно безполезный спарринг-партнёр. Действительно, можно было договориться с каким нибудь клубом из АПЛ это было бы в разы лучше и в спортивном, и в коммерческом плане. Нашим чинушам надо поучится у Европы, как делать футбольное шоу! а пока мы видим бульварный цирк.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против «Динамо» (3:0) остался недоволен ошибками, которые допустили его подопечные во втором тайме.
10 ноября национальная команда проведет товарищескую встречу со сборной Аргентины.
«Первый тайм нам удался лучше. Многое получалось. И это уже хорошо. В таких играх легче тем, кто выходит с первых минут, а потом игра невольно ломается, попасть в нее, выходя на замену, сложнее. Это нормально. Получалось не все, но старались выполнять все, о чем просили. Первым таймом доволен. А вот во втором тайме случались непозволительные ошибки, которые меня расстроили», – сказал Черчесов.
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