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    Кузяев продолжает считать ЦСКА и «Спартак» конкурентами «Зенита» за золотые медали чемпионата России

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев выразил уверенность, что ЦСКА и «Спартак» продолжают оставаться конкурентами питерцев в борьбе за чемпионство в РФПЛ. Футболист также затронул тему своего профессионального роста.

    «Не стал бы списывать ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады. Еще выделю «Локомотив» и «Рубин». С «Ростовом» тоже было очень тяжело. Хотя, скорее всего, сказалось то, что на той же неделе сыграли 120 минут против «Утрехта».

    В последнее время меня часто спрашивают о личном прогрессе. На самом деле в «Ахмате» я тоже провел неплохой сезон: мы заняли пятое место, отстав от еврокубковой зоны всего на очко. Просто «Зенит» как российский гранд — намного более медийная команда, поэтому теперь я на виду», — заявил Кузяев.

    «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионат России, опережая ЦСКА и «Спартак» на семь и 11 очков соответственно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2017 11:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 сентября 2017, 13:38

      еще ничего не решено!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Taps 3 сентября 2017, 17:18

      Конкуренты - ЦСКА. Краснодар, Ростов.
      Спартак кончит на 10-м месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 сентября 2017, 15:34

      Правильно. Мясных надо постоянно хвалить, тогда они в ФНЛ вылетят. От сознания собственной значимости и исключительности.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 сентября 2017, 13:26

      Вот все таки парня впечатляет игра и ЦСКА, и Спартака, и Локомотива с Рубином..., и даже Ростова.... А вот Тигиева игра Зенита не впечатлила почему то... Скорее всего разница в том, что один впечатлений набирается на поле, играя "колено в колено" с соперниками, а другой впечатляется сидя на скамейке..., его мать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 сентября 2017, 13:07

      В конце чемпионата увидим кто будет на коне.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Диктор 3 сентября 2017, 13:33

      Ты имеешь ввиду Гинер или Абрамович?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 сентября 2017, 11:48

      Правильно - расслабляться нельзя!!!

      -1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > dyema 3 сентября 2017, 12:20

      О каком расслаблении можно говорить, когда отрыв от 2-го места всего 1 очко!

      0
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