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    ФНЛ. «Зенит-2» и «Балтика» разгромили соперников, Панюков отметился хет-триком

    Состоялись очередные матчи 11-го тура ФНЛ. Калининградская «Балтика», несмотря на удаление, сумела уверенно расправиться с гостями из Краснодара. После этой виктории подопечные Игоря Черевченко поднялись на шестую строчку в таблице.

    Санкт-петербургский «Зенит-2» в другом матче разгромил воронежский «Факел». Хет-триком отметился форвард Андрей Панюков.

    Первенство ФНЛ. 11-й тур

    Балтика (Калининград) – Кубань (Краснодар) – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – А. Джалилов, 21; 2:0 – Себай, 38; 3:0 – Себай, 40; 4:0 – Шешуков, 60; 5:0 – Скопинцев, 64; 5:1 – Гапон, 68.

    Удаления: Логашов,66 – нет.

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж) – 4:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Осипенко, 20 (с пенальти); 1:1 – Панюков, 23; 2:1 – Панюков, 63; 3:1 – Еловских, 77; 4:1 – Панюков, 81 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2017 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 сентября 2017, 20:00

      а вот Манчини не видит в Панюкове форварда Зенита,форвард то хороший.

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