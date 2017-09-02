ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Лучу-Энергия»

«Спартак-2» на своем поле потерпел поражение от «Луча-Энергия» во встрече 11-го тура ФНЛ.

На 22-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления защитника Константина Щербакова, однако до перерыва счет открыт не был. А во втором тайме Ишхан Гелоян, Деян Больевич и Андрей Мязин принесли владивостокцам победу. У спартаковцев единственный гол забил Владислав Пантелеев.

Первенство ФНЛ. 11-й тур.

Спартак-2 – Луч-Энергия – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Гелоян, 48; 0:2 – Больевич, 60; 1:2 – Пантелеев, 71; 1:3 – Мязин, 90+3.

Удаление: Щербаков, 22 – нет.

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