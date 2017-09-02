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    ФНЛ. «Оренбург» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов», «Тамбов» победил «Олимпиец»

    «Крылья Советов» уступили «Оренбургу» в выездном матче 11-го тура ФНЛ. Решающий матч забил полузащитник оренбуржцев Владимир Парняков на 85-й минуте. Отметим, что с 26-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Андреева.

    В другом поединке «Тамбов» в родных стенах переиграл нижегородский «Олимпиец».

    Первенство ФНЛ. 11-й тур

    Оренбург – Крылья Советов – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мияилович, 4; 1:1 – Кулик, 39; 2:1 – Кулик, 48; 2:2 – Корниленко, 58; 3:2 – Парняков, 85.

    Удаление: Андреев, 26 – нет.

    Тамбов – Олимпиец – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хрипков, 10; 1:1 – Скворцов, 76; 2:1 – Поярков, 89.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2017 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 3 сентября 2017, 10:03

      Тамбов с заслуженной победой! Отмечу, что капитан гостей вцепился в судью, который надо сказать все спорные моменты судил в пользу Олимпийца! Но гол там был без офсайда - это видел весь стадион! Детально об этом рассказал Андрей Викторович Талалаев на пресс- конференции!

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      Рейтинг: +73

      MonTee 2 сентября 2017, 22:50

      Крыльям позор. В очередной раз повторяю. (болела КС)

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > MonTee 4 сентября 2017, 08:33

      При счете 1:0 в нашу пользу десятерых не могли обыграть, так еще и проиграли :(

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      Рейтинг: +44

      boec80 2 сентября 2017, 18:20

      Крыльям крылашки обрезали !!!

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > boec80 4 сентября 2017, 22:52

      а тебе что обрезали?) если словарь не открывал всю жизнь,то на ценнике то в Маке запомнить мог как правильно?

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