ФНЛ. «Оренбург» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов», «Тамбов» победил «Олимпиец»

«Крылья Советов» уступили «Оренбургу» в выездном матче 11-го тура ФНЛ. Решающий матч забил полузащитник оренбуржцев Владимир Парняков на 85-й минуте. Отметим, что с 26-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Андреева.

В другом поединке «Тамбов» в родных стенах переиграл нижегородский «Олимпиец».

Первенство ФНЛ. 11-й тур

Оренбург – Крылья Советов – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мияилович, 4; 1:1 – Кулик, 39; 2:1 – Кулик, 48; 2:2 – Корниленко, 58; 3:2 – Парняков, 85.

Удаление: Андреев, 26 – нет.

Тамбов – Олимпиец – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хрипков, 10; 1:1 – Скворцов, 76; 2:1 – Поярков, 89.

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