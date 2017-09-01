«Зенит» сделал мем про любовь Манчини к аргентинцам

Твиттер-аккаунт «Зенита» опубликовал свою версию популярного интернет-мема, где девушка возмущенно смотрит на своего парня, пока тот оценивающе смотрит в сторону другой.

Петербургский клуб представил в виде парня главного тренера Роберто Манчини, в виде его девушки – московские клубы, в виде прохожей – футболистов из Аргентины.

Напомним, 52-летний итальянец возглавил «Зенит» 1-го июня. За три месяца состав сине-бело-голубых пополнило пять аргентинцев: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони, нападающий Себастьян Дриусси.

После 8-ми туров РФПЛ команда Манчини лидирует в турнирной таблице.