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    «Зенит» сделал мем про любовь Манчини к аргентинцам

    Твиттер-аккаунт «Зенита» опубликовал свою версию популярного интернет-мема, где девушка возмущенно смотрит на своего парня, пока тот оценивающе смотрит в сторону другой.

    Петербургский клуб представил в виде парня главного тренера Роберто Манчини, в виде его девушки – московские клубы, в виде прохожей – футболистов из Аргентины.

    Напомним, 52-летний итальянец возглавил «Зенит» 1-го июня. За три месяца состав сине-бело-голубых пополнило пять аргентинцев: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони, нападающий Себастьян Дриусси.

    После 8-ми туров РФПЛ команда Манчини лидирует в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.09.2017 22:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2017, 11:27

      Детский юмор.

      1
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      Рейтинг: +309

      MrSmit 2 сентября 2017, 02:19

      Мда...плоско.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 сентября 2017, 23:24

      Очень странная фантазия у автора

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      Sola > APchelov 2 сентября 2017, 02:02

      Поддерживаю.
      Неприятная картинка со всех точек зрения.

      3
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 1 сентября 2017, 22:57

      А потом обижаются почему их не любят.

      0
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