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    «Валенсия» арендовала у «ПСЖ» Гедеша; пресс-служба парижан написала, что форвард перейдет в «Сток Сити»

    «Валенсия» объявила о переходе нападающего Гонсало Гедеша из «ПСЖ» на правах аренды. 20-летний португалец проведет в испанском клубе остаток сезона.

    На сайте французского клуба говорится об аренде футболиста в «Сток Сити».

    Гедеш стал игроком «ПСЖ» в январе, перейдя из «Бенфики» за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету семь голов и восемь результативных передач в 37-ми играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 17 миллионов.

    Напомним, в период трансферного окна состав парижан пополнили нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    01.09.2017 20:41
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