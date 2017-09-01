«Валенсия» арендовала у «ПСЖ» Гедеша; пресс-служба парижан написала, что форвард перейдет в «Сток Сити»

«Валенсия» объявила о переходе нападающего Гонсало Гедеша из «ПСЖ» на правах аренды. 20-летний португалец проведет в испанском клубе остаток сезона.

На сайте французского клуба говорится об аренде футболиста в «Сток Сити».

Гедеш стал игроком «ПСЖ» в январе, перейдя из «Бенфики» за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету семь голов и восемь результативных передач в 37-ми играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 17 миллионов.

Напомним, в период трансферного окна состав парижан пополнили нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.