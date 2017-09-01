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    Муса отказался переходить в «Халл Сити»

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса отказался от предложения о переходе в «Халл Сити», сообщает Hull Daily Mail. Представитель чемпионшипа попытался подписать нигерийца в последние 72 часа трансферного окна, но футболист ответил отказом. Стоит отметить, что инициатором этого трансфера выступил главный тренер команды Леонид Слуцкий.

    Если клубы смогли договориться между собой, то Муса отказался от такого продолжения карьеры, сославшись на нежелание идти на понижение в классе. Напомним, что африканец перешел в «Лестер» из ЦСКА прошлым летом, сумма трансфера тогда составила 16 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 10:15
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 1 сентября 2017, 17:48

      запись в трудовой книжке "полировал" лавку в Лестере""

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 1 сентября 2017, 14:04

      Может самолюбие Мусы и потеряло бы несколько баллов, но игрок муса точно бы прибавил

      3
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      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > ИванЯ 1 сентября 2017, 17:12

      Согласен полностью.., зря он....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 1 сентября 2017, 14:01

      Я думал он Муса, а он Муся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 1 сентября 2017, 12:41

      Если Марез сегодня в Барсу не уйдёт, то Муса продолжит сидеть на банке, вот это понижение...

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 1 сентября 2017, 12:02

      Зря отказался...Через пару лет о нем и вспоминать никто не будет.

      5
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 1 сентября 2017, 11:56

      Кто же захочет добровольно на понижение идти.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 1 сентября 2017, 11:38

      ну и дурак

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 1 сентября 2017, 11:33

      Идиот! Тебя же никто, кроме Слуцкого так использовать не умел! Футболисты этим летом действительно с ума посходили

      4
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Эхнатон 1 сентября 2017, 16:09

      использовать?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Игорь В > 3a zenit 1 сентября 2017, 17:47

      Именно.....

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 сентября 2017, 11:30

      У Слуцкого играл бы точно

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 сентября 2017, 11:24

      Ну и зря. Будет дальше лавку значит протирать. Зато в АПЛ(((

      4
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