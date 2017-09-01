Муса отказался переходить в «Халл Сити»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса отказался от предложения о переходе в «Халл Сити», сообщает Hull Daily Mail. Представитель чемпионшипа попытался подписать нигерийца в последние 72 часа трансферного окна, но футболист ответил отказом. Стоит отметить, что инициатором этого трансфера выступил главный тренер команды Леонид Слуцкий.

Если клубы смогли договориться между собой, то Муса отказался от такого продолжения карьеры, сославшись на нежелание идти на понижение в классе. Напомним, что африканец перешел в «Лестер» из ЦСКА прошлым летом, сумма трансфера тогда составила 16 миллионов фунтов стерлингов.