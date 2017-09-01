Тренер «Шальке»: «Я не хотел обидеть Хеведеса»

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско пояснил свои слова в адрес защитника Бенедикта Хеведеса, который перебрался на правах аренды в «Ювентус». Напомним, что специалист заявил о том, что не следует останавливать футболиста, который принял решение покинуть команду. Хеведес позже парировал фразой, что футболиста можно остановить, если есть желание.

«В данном контексте моя фраза относилась не к конкретной ситуации с Хеведесом, а в целом применительно ко всем игрокам, желающим сменить клуб. Конечно же, я этим никоим образом не хотел обидеть Бенедикта. Меня беспокоит то, что мои слова были интерпретированы неправильно.

С самого начала совместной работы у нас с Хеведесом были открытые, прозрачные отношения», – заявил Тедеско.

Стоит отметить, что перед стартом сезона Тедеско лишил Хеведеса капитанской повязки, что, по мнению экспертов, стало причиной желания футболиста уйти в другую команду.