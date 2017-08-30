Гамула: «У Глушакова против «СКА-Хабаровска» было более картинное падение, чем у Роналду»

Экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула сказал, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков симулировал в игре 8-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0).

«Вот дисквалификация Криштиану Роналду на пять матчей после ошибочного удаления (в матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» – прим. «Бомбардира»). Шла борьба, человек на полной скорости врывается в штрафную и падает. Ну е мое! Там нет ни пенальти, ни желтой карточки. Нужно было просто продолжить игру. Нет, блин, впаяли пять матчей дисквалификации. Понятно, что четыре из них он получил не за удаление, а за толчок судьи. Роналду по-дружески пихнул арбитра. Словно по-русски сказал: «Да ладно тебе, старик».



Вон в Хабаровске Глушаков на последних минутах действительно симулировал, что уж там скрывать. Судья Галимов – красавчик, четко разобрался и пенальти не дал. При этом и без желтой карточки Глушакову. Хотя у Дениса было более картинное падение, чем у Роналду», — сказал Гамула.

Описанный момент – на 2:20 на видео.