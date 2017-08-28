Довбня: «Знали, что «Спартак» хочет поквитаться за поражение в Кубке России»

Вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал о том, кто из состава «Спартака» похвалил его после матча со столичной командой. Голкипер признался, что эти слова были ему особенно приятны.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» – «Спартак» закончился со счетом 0:0. Хабаровчане располагаются на 15 строчке в турнирной таблице, записав на свой счет шестое очко. Красно-белые идут на девятой позиции с девятью очками. Довбня в этой встрече отразил 13 удар в створ своих ворот.

– В прошлом сезоне не пропустили от красно-белых в 1/16 финале Кубка России, сегодня вновь оставили свои ворота на замке. «Спартак» – это ваш «клиент»?

– Да нет, почему? Конечно, на топ-клубы настраиваешься по-особому. Мы не хотели проигрывать москвичам. Понимали, что «Спартак» намерен поквитаться за то поражение в Кубке. Но Хабаровск точно никому не уступает в характере и по самоотдаче. А, возможно, мы даже и превосходим остальных.

– Даже так?

– Я еще перед стартом чемпионата говорил, что всем с нами будет тяжело, любому дадим бой.

– Перед игрой вы больше всего опасались дальних ударов Глушакова?

– Нет. Понимал, что в составе чемпионов России угроза может исходить буквально от каждого футболиста. Я вообще выхожу, играю и ничего не опасаюсь.

– В итоге больше всех проблем вам доставил Промес.

– Промес в каждой игре всем вратарям создает проблемы. И забивает, и отдает.

– Вы теперь у него в черном списке.

– Ну что ж. Ничего страшного (смеется).

– Вы ведь, как и Акинфеев, пока не пропустили от голландца ни одного мяча.

– Ну… Меня очень рано сравнивать с таким топовым голкипером, как Игорь. Да и вообще мы разные. Я – Довбня, он – Акинфеев.

– Кто-то из спартаковцев подошел к вам после матча и выразил восхищение вашей игрой?

– С Артемом Ребровым немного пообщались. Он сказал, что я молодец. Мне была приятна такая оценка от вратаря «Спартака». Аж мурашки по коже побежали. Правда, приятно! Он еще спросил, насколько тяжело я переношу постоянные перелеты.

– Что ответили?

– Это действительно непросто. После выезда на игру с «Тосно» пришлось перестраиваться. Я трое суток ночью не спал… Сегодня лег только в шесть утра, встал – в час дня. Но такова наша жизнь. Деваться некуда.