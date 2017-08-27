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  • Каррера: «Поле в Хабаровске было тяжелым, а перелет – нелегким, но я не ищу для себя алиби»

Каррера: «Поле в Хабаровске было тяжелым, а перелет – нелегким, но я не ищу для себя алиби»

27 августа 2017, 14:03
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 8-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0) выразил мнение, что отсутствие быстрого гола красно-белых повлияло на итоговый результат.

После данной ничьи московский клуб расположился на девятом месте в турнирной таблице.

– Прошлый приезд в Хабаровск закончился для вас первым поражением в России. Был ли в связи с этим у вас особый настрой перед сегодняшней встречей?

– Нет. Мы были в курсе всех трудностей, связанных с выездом в Хабаровск. Знали, что здесь тяжелое поле. Но причин жаловаться у меня нет. На самом деле команда сегодня играла хорошо, у нас было много моментов, но не хватило голов.

– По сравнению с предыдущим матчем «СКА» изменился?

– Определенно. Наш соперник стал другим. При этом со «СКА» по-прежнему сложно играть. Да, поле было тяжелым, а перелет – нелегким, но я не ищу для себя алиби. Главная причина в том, что не удалось забить быстрый гол. В таких матчах, как сегодняшний, это часто влияет на итоговый результат.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Nesterenko
1503832389
И в чем была сложность играть на обычной синтетике? Мясо раньше тоже играли в Лужниках на синтетике и все хорошо было.
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ilichkadr
1503833017
Наш соперник стал другим.........вот с этого и надо начинать думать. Поле было тяжелым, а перелет – нелегким, Довбня оказался в ударе.....старая песня. Мельгарехо надо найти его место. Он пока как Кокорин при Луческу, просвета в игре нет.
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первый третий с права
1503833365
в конце осени все кто кричал Каррера лучший,будут кричать в отставку)
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Taps
1503833408
На неграх далеко не уедешь ...
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Vratarь
1503833727
Ещё забыл сказать, что мяч круглый!
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vladimir-7
1503834198
Один перелет в Хабаровск, это для Спартака проблема, а для СКА летать 15 раз это не проблема и на синтетике они тоже играют, как минимум 15 игр. Оправдание Карреры неудачное.
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Allanon
1503836066
Теперь поле виновато....
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Михас007
1503836074
плохому танцору мешают
Ответить
yorgenbarenz
1503837068
Невзирая на ничью,Спартак играл сегодня очень недурно.Наверное,на этом матче закончится невезение .Следующие соперники начнут огребать.
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Сильвербой
1503837584
Массимо просто уже хочет уйти! Спасобо тебе,, уважаемый Леонид Арнольдович! Тебе чемпионство, а ты по-свински! Ну нельзя без усиления, качественного усиления, второй год подряд что-то показывать!!!!! Они уже и так в прошлом году выше твоей жопы, а она находится очень высоко, прыгнули!!!
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