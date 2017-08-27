Каррера: «Поле в Хабаровске было тяжелым, а перелет – нелегким, но я не ищу для себя алиби»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 8-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0) выразил мнение, что отсутствие быстрого гола красно-белых повлияло на итоговый результат.

После данной ничьи московский клуб расположился на девятом месте в турнирной таблице.

– Прошлый приезд в Хабаровск закончился для вас первым поражением в России. Был ли в связи с этим у вас особый настрой перед сегодняшней встречей?

– Нет. Мы были в курсе всех трудностей, связанных с выездом в Хабаровск. Знали, что здесь тяжелое поле. Но причин жаловаться у меня нет. На самом деле команда сегодня играла хорошо, у нас было много моментов, но не хватило голов.

– По сравнению с предыдущим матчем «СКА» изменился?

– Определенно. Наш соперник стал другим. При этом со «СКА» по-прежнему сложно играть. Да, поле было тяжелым, а перелет – нелегким, но я не ищу для себя алиби. Главная причина в том, что не удалось забить быстрый гол. В таких матчах, как сегодняшний, это часто влияет на итоговый результат.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?