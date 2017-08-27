Каррера – о ничьей в Хабаровске: «Большего мы не могли сделать»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 8-го тура РФПЛ, в котором московский клуб сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (0:0).

После данного результата красно-белые расположились на девятом месте в турнирной таблице.

«Сыграли хороший матч, создавали голевые моменты, не хватило только гола, большего мы не могли сделать. Главное продолжать работать и верить», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

«Спартак» опять не победил. Что происходит?



