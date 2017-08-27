Каррера: «Спартак» должен добыть первую победу на выезде»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что команда добьется победы над «СКА-Хабаровском». Команды сегодня проводят игру в Хабаровске в рамках 8-го тура РФПЛ.

«Мы рады находиться в Хабаровске. Однако команду ждет сложный матч. К этой игре готовились также, как и к остальным. Команда должна постараться добыть первую победу на выезде», – заявил Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, «СКА-Хабаровск» – 15-е.