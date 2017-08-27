Президент «Арарата»: «Если «Спартак» наберет больше четырех очков в этом году в Лиге чемпионов, то я, значит, очень плохо разбираюсь в футболе»

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян оценил перспективы «Спартака» на успешное выступление в Лиге чемпионов. Как было отмечено, красно-белые навряд ли наберут больше четырех очков в своей группе.

«Посмотрим, что в этом году будет со «Спартаком». Я боюсь смотреть их матчи в Лиге чемпионов. Если «Спартак» наберет больше четырех очков в этом году в Лиге чемпионов, то я, значит, очень плохо разбираюсь в футболе. А в чемпионате они займут место ниже шестого. Федун богатый человек, всего в жизни добился, но он не разбирается в футболе», — сказал Оганесян.

Красно-белые попали в группу Е, где их соперниками станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».