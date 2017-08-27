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  • Президент «Арарата»: «Если «Спартак» наберет больше четырех очков в этом году в Лиге чемпионов, то я, значит, очень плохо разбираюсь в футболе»

Президент «Арарата»: «Если «Спартак» наберет больше четырех очков в этом году в Лиге чемпионов, то я, значит, очень плохо разбираюсь в футболе»

27 августа 2017, 07:07
26

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян оценил перспективы «Спартака» на успешное выступление в Лиге чемпионов. Как было отмечено, красно-белые навряд ли наберут больше четырех очков в своей группе.

«Посмотрим, что в этом году будет со «Спартаком». Я боюсь смотреть их матчи в Лиге чемпионов. Если «Спартак» наберет больше четырех очков в этом году в Лиге чемпионов, то я, значит, очень плохо разбираюсь в футболе. А в чемпионате они займут место ниже шестого. Федун богатый человек, всего в жизни добился, но он не разбирается в футболе», — сказал Оганесян.

Красно-белые попали в группу Е, где их соперниками станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Арарат-Армения
Комментарии (26)
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Spartanez 300
1503807515
Президент московского «Арарата» - ТРЕПЛО , посмотрим что он скажет если Спартак сделает большее а он сделает больше , умный и разбирающийся в футболе человек подобными заявлениями не бросается .
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Одинокий волк Маквейд
1503810425
Валерий Оганесян это вообще кто, он чьих будет?
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niko5
1503811012
Не думаю,что ты большой специалист в футболе!Был один Оганесян в СССР-тебе до него далеко!!
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4agaaa
1503811957
Иди мокасины замшевые продавай! Мнение физрука с 6 футбольного дивизиона никому не интересно! России удачи в еврокубках!!!
Ответить
OfaZavr
1503814468
Можно уже сейчас признать, что не разбирается.
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momwig_
1503814823
Федун плохо разбирается в футболе. Это факт. Но президент Арарата - гондон.
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shnyrok
1503814839
Откуда это чмо армянское нарисовалось, что про него столько новостей? Единственное в чем он разбирается- это в некачественной укладке асфальта
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portero
1503816656
Спартаку удачи в ЛЧ и очков побольше! помню кричалку советских времен " Арарат Ереван это стадо ....ян"
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BarStep
1503821175
Ну допустим мы все осенью узнаем, что ты ни чего не понимаешь в футболе..., дальше что делаешь?
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cent58
1503925748
13 сентября Марибор насуёт полные штаны случайному чемпиону .
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