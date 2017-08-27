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  • Президент «Арарата»: «Гинер – как Вагнер Лав, Федун – как Кирилл Комбаров. Между ними большая разница в классе»

Президент «Арарата»: «Гинер – как Вагнер Лав, Федун – как Кирилл Комбаров. Между ними большая разница в классе»

27 августа 2017, 06:12
18

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян дал профессиональную характеристику президентам ЦСКА и «Спартака» Евгению Гинеру и Леониду Федуну соответственно. Как было отмечено, уровень понимания футбола у владельца красно-белых находится на порядок ниже своего армейского оппонента.

«У Гинера я очень многому научился. То, что он делает в российском футболе за такие деньги, это космос. Разница между Федуном и Гинером? Большая! Два разных человека. Разница в классе. Если проводить аналогии с футболистами, то Гинер – это Халк, а Федун – это Глушаков. Хотя лучше сказать, что Гинер – это Вагнер Лав, а Федун – это даже не Глушаков, а Кирилл Комбаров, который играет в тульском «Арсенале», – заявил Оганесян.

Ранее в руководстве «Арарата» отметили, что клуб по итогам нынешнего сезона должен выйти в ФНЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Арарат-Армения Вагнер Лав Комбаров Кирилл Федун Леонид
Комментарии (18)
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talgatnurzhanov2006
1503809181
он дебил что -ли
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Одинокий волк Маквейд
1503810221
Как он обидел нашего Франкенштейна.
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Dmitriy 71
1503810874
как подлизал
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vladimir-7
1503812000
Хорошее сравнение.
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nik55
1503812149
Президент «Арарата---иди на рынок и торгуй помидорами
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SEREZHA7575
1503814436
замолчи холоп армянский!
Ответить
Iupiterss
1503814691
А ты как ишак или горный козел,сам выбирай что тебе больше нравится.
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Dominator777
1503815753
Тонкое сравнение, но точное!
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Tostao
1503815921
Оганесян ещё ничего не добился со своим проектом, а уже нарушает корпоративную этику. Какой бы не был Федун, это не дело принародно унижать человека, вкладывающего огромные средства в свой клуб. Посмотрим, надолго ли вообще, этот эрзац-арарат просуществует в российском футболе.
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Mityai90
1503836598
Подлизал Гинеру, но впрочем, сказано все по делу. Сколько за последние 7 лет потратил на трансферы Спартак и сколько ЦСКА?! И кто сколько раз за эти же годы становился чемпионом.
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