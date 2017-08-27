Президент «Арарата»: «Гинер – как Вагнер Лав, Федун – как Кирилл Комбаров. Между ними большая разница в классе»

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян дал профессиональную характеристику президентам ЦСКА и «Спартака» Евгению Гинеру и Леониду Федуну соответственно. Как было отмечено, уровень понимания футбола у владельца красно-белых находится на порядок ниже своего армейского оппонента.

«У Гинера я очень многому научился. То, что он делает в российском футболе за такие деньги, это космос. Разница между Федуном и Гинером? Большая! Два разных человека. Разница в классе. Если проводить аналогии с футболистами, то Гинер – это Халк, а Федун – это Глушаков. Хотя лучше сказать, что Гинер – это Вагнер Лав, а Федун – это даже не Глушаков, а Кирилл Комбаров, который играет в тульском «Арсенале», – заявил Оганесян.

Ранее в руководстве «Арарата» отметили, что клуб по итогам нынешнего сезона должен выйти в ФНЛ.