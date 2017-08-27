Примера. «Атлетико» на выезде забил пять голов «Лас-Пальмасу»

«Атлетико» в матче 2-го тура чемпионата Испании обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 5:1. В составе мадридского клуба отличились Анхель Корреа, Янник Феррейра-Карраско, Коке (дубль) и Томас Тейе. За «Лас-Пальмас» забил Хонатан Кальери.

Столичный клуб набрал четыре очка и вышел на третье место в турнирной таблице. Команда Маноло Маркеса без баллов остались на 16-м.

Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур

Лас-Пальмас – Атлетико – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Корреа, 2; 0:2 – Феррейра-Карраско, 5; 1:2 – Кальери, 58; 1:3 – Коке, 62; 1:4 – Коке, 75; 1:5 – Тейе, 88.

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