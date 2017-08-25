Семак не знает, уйдет ли Стоцкий в ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Дмитрия Стоцкого. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

«Стоит ли ждать от «Уфы» приобретений? К сожалению, никаких новостей по этому поводу у нас сейчас нет.

Уход Стоцкого? У меня никакой серьезной информации на этот счет нет. Я не удивлен его вызовом в сборную России. Дмитрия можно было уже давно пригласить в национальную команду. Он – лидер нашей команды и заслужил этот вызов. Лично я очень рад за него», – заявил Семак.

В нынешнем сезоне Стоцкий провел шесть матчей в чемпионате России, в которых отдал три результативные передачи.