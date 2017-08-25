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    Семак не знает, уйдет ли Стоцкий в ЦСКА

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Дмитрия Стоцкого. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

    «Стоит ли ждать от «Уфы» приобретений? К сожалению, никаких новостей по этому поводу у нас сейчас нет.

    Уход Стоцкого? У меня никакой серьезной информации на этот счет нет. Я не удивлен его вызовом в сборную России. Дмитрия можно было уже давно пригласить в национальную команду. Он – лидер нашей команды и заслужил этот вызов. Лично я очень рад за него», – заявил Семак.

    В нынешнем сезоне Стоцкий провел шесть матчей в чемпионате России, в которых отдал три результативные передачи.

    Источник: Известия

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    25.08.2017 08:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 13:00

      10 евролямов выставить, и пусть переходит.

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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 25 августа 2017, 09:31

      ЦСКА купите хоть кого нибудь а то опять 4 место

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