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    «Спартак» на групповом этапе сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором», ЦСКА встретится с «Бенфикой», «МЮ» и «Базелем»

    Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Россию в еврокубке будут представлять «Спартак» и ЦСКА.

    Красно-белые попали в группу Е, где их соперниками станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

    Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.

    Группа А: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА.

    Группа В: «Бавария», «ПСЖ», «Андерлехт», «Селтик».

    Группа С: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах».

    Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг».

    Группа Е: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор».

    Группа F: «Шахтер», «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд».

    Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг».

    Группа Н: «Реал», «Боруссия» Д, «Тоттенхэм», АПОЭЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2017 19:52
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    Комментарии98
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 25 августа 2017, 11:11

      Увы, но никто из наших не выйдет из группы, обе в ЛЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 10:45

      Нормальный жребий. Конечно Ливерпуль и Юнайтед не подарок, но могло быть хуже.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 25 августа 2017, 08:46

      АПОЭЛу труба вообще. Ну хоть зарубятся с сильнейшими командами!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 00:17

      Очень хороший жребий. Посмотрим, что будет.

      1
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 25 августа 2017, 00:08

      Коням и Свинкам удачи! Порвите там всех!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 24 августа 2017, 22:56

      Супер матчи нас ждут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      Paladius 24 августа 2017, 22:51

      Спортингу, Апоэлю и Карабаху повезло меньше чем ЦСКА!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 августа 2017, 22:50

      Вполне реально обеим командам побороться за 3 место.

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 24 августа 2017, 22:48

      Жеребьевка относительно удачная! Ни одной из команд не достались соперники гранды на сегодняшний день. Есть шанс у обеих команд зацепиться за второе место. Только не лучше ли побиться в лиге Европы с третьего и принести очков. Вероятность сыграть больше двух матчей в ЛЧ при выходе со второго места стремиться к нулю, учитывая составы наших команд! Марибор и Базель должны обходить в группе без вопросов. Вперёд Россия!

      2
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      Рейтинг: +103

      romario605 24 августа 2017, 22:37

      Все супер,просто нужна удача нашим клубам!

      2
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