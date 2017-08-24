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  • «Спартак» на групповом этапе сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором», ЦСКА встретится с «Бенфикой», «МЮ» и «Базелем»

«Спартак» на групповом этапе сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором», ЦСКА встретится с «Бенфикой», «МЮ» и «Базелем»

24 августа 2017, 19:52
101

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Россию в еврокубке будут представлять «Спартак» и ЦСКА.

Красно-белые попали в группу Е, где их соперниками станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.

Группа А: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА.

Группа В: «Бавария», «ПСЖ», «Андерлехт», «Селтик».

Группа С: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах».

Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг».

Группа Е: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор».

Группа F: «Шахтер», «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд».

Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг».

Группа Н: «Реал», «Боруссия» Д, «Тоттенхэм», АПОЭЛ.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Спартак Севилья Ливерпуль Марибор Бенфика Манчестер Юнайтед Базель
Комментарии (101)
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Mahone
1503593633
жеребьевка удачная,даже очень,должны выходить обе команды,удачи вам!!!!!!!!!!!
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4agaaa
1503593701
Есть шансы у обоих!!! Удачи Российским клубам!!!
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portero
1503593717
однако повезло нашим со жребием!! ведь могло быть просто жесть!
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Алекc
1503593720
удачи нам и цска. ух как тяжело будет!
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Diesel133
1503593998
хороший жребий для мяса и коней! можно бороться за плей-офф! 4 место провалом будет и для тех, и для других!
Ответить
filosof sparty
1503594024
Весьма удачная жеребьёвка! Удивительно, но несмотря на то, что Спартак в первой корзине-группа то у него даже чуть сложнее на мой взгляд! Я не про сравнение Марибора и Базеля, а про других участников
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Супермачо
1503594558
Обе команды 3-е место должны занять в группе.
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Rivaldo88
1503596200
Обе в ЛЕ -)
Ответить
каа
1503596995
А это шанс... для наших команд...между прочим...Россия вперед !!!
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ljrljr0505
1503600005
обоим клубам откровенно повезло. По крайней мере есть шансы пройти в плей-офф лч. А уж за третье место зацепиться сам Бог велел. Удачи нашим клубам.
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