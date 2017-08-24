«Спартак» на групповом этапе сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором», ЦСКА встретится с «Бенфикой», «МЮ» и «Базелем»

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Россию в еврокубке будут представлять «Спартак» и ЦСКА.
Красно-белые попали в группу Е, где их соперниками станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».
Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.
Группа А: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА.
Группа В: «Бавария», «ПСЖ», «Андерлехт», «Селтик».
Группа С: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах».
Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг».
Группа Е: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор».
Группа F: «Шахтер», «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд».
Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг».
Группа Н: «Реал», «Боруссия» Д, «Тоттенхэм», АПОЭЛ.
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Источник: Бомбардир.ру