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    Маркизио останется в «Ювентусе»

    «Ювентус» не намерен расставаться с полузащитником Клаудио Маркизио.

    Ранее появилась информация, что «Милан» обратился в туринский клуб на предмет возможного трансфера 31-летнего игрока. Также сообщалось, что руководство «бьянконери» готов продать хавбека, поскольку он более не входит в планы тренерского штаба как футболист основной обоймы.

    Маркизио провел в «старой синьоре» всю свою карьеру. Лишь в сезоне-2007/08 он выступал на правах аренды за «Эмполи». Дебют полузащитника в основной команде «Ювентуса» состоялся 19 августа 2006 года в матче Кубка Италии.

    Источник: Football Italia

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    22.08.2017 12:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 августа 2017, 14:36

      Ювентусу продать Маркизио, это все равно, что Роме продать Тотти или Де Росси. Нельзя ни в коем случае!!!

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 22 августа 2017, 13:00

      Истинный Ювентини! Почёт принцу! Не продаётся!

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