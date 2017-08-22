Маркизио останется в «Ювентусе»

«Ювентус» не намерен расставаться с полузащитником Клаудио Маркизио.

Ранее появилась информация, что «Милан» обратился в туринский клуб на предмет возможного трансфера 31-летнего игрока. Также сообщалось, что руководство «бьянконери» готов продать хавбека, поскольку он более не входит в планы тренерского штаба как футболист основной обоймы.

Маркизио провел в «старой синьоре» всю свою карьеру. Лишь в сезоне-2007/08 он выступал на правах аренды за «Эмполи». Дебют полузащитника в основной команде «Ювентуса» состоялся 19 августа 2006 года в матче Кубка Италии.