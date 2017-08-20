«Рома» может приобрести у «Сампдории» форварда Шика

«Рома» проявляет интерес к форварду «Сампдории» Патрика Шика. Как утверждается, клубы уже провели предварительные переговоры.

Ранее сообщалось, что «Интер» был готов заплатить за 21-летнего футболиста 30,5 миллионов евро. Однако затем речь шла лишь об аренде с возможностью последующего выкупа.

Шик в прошлом месяце был близок к переходу в «Ювентус». Но сделка не состоялась после того, как по итогам медицинского обследования у чеха были обнаружены небольшие проблемы с сердцем.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.