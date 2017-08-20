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    «Рома» может приобрести у «Сампдории» форварда Шика

    «Рома» проявляет интерес к форварду «Сампдории» Патрика Шика. Как утверждается, клубы уже провели предварительные переговоры.
    Ранее сообщалось, что «Интер» был готов заплатить за 21-летнего футболиста 30,5 миллионов евро. Однако затем речь шла лишь об аренде с возможностью последующего выкупа.

    Шик в прошлом месяце был близок к переходу в «Ювентус». Но сделка не состоялась после того, как по итогам медицинского обследования у чеха были обнаружены небольшие проблемы с сердцем.

    В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    20.08.2017 08:09
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