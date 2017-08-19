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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Суонси», забив три гола за четыре минуты

    «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Суонси» в матче второго тура АПЛ. За «красных дьяволов» забивали защитник Эрик Байи, нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник Поль Погба и форвард Антони Марсьяль. Примечательно, что последние три мяча были отправлены в сетку ворот «лебедей» с 81-й по 84-ю минуты.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Суонси – Манчестер Юнайтед – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Байи, 45; 0:2 – Лукаку, 81; 0:3 – Погба, 82; 0:4 – Марсьяль, 84.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 16:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 августа 2017, 10:24

      неужели нам воздаётся за плохую реализацию прошлого сезона?)))) было бы прекрасно, если бы 4-0 был обычный счёт для нас, как 0-0 и 1-1 в том сезоне))))

      0
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 19 августа 2017, 21:37

      Вот теперь уже чувствуется боевой дух команды...

      1
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 19 августа 2017, 19:09

      Еще четыре лысых!!! Красавцы!!!

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 19 августа 2017, 18:00

      Молодцы! Так держать.

      0
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      Рейтинг: +84

      Defensore 19 августа 2017, 16:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      через 20 туров борьба за зону Лиги Европы

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 19 августа 2017, 16:37

      Молодцы. И видно что внутри команды хорошая обстановка. Обнимаются, пасуют, общаются. И игра и настроение

      3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 августа 2017, 16:25

      то что доктор прописал!)все идет как по маслу и проскакивает как лом через говно!!!МЮ так держать...Глори Глори настроение)))

      4
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