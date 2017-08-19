АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Суонси», забив три гола за четыре минуты

неужели нам воздаётся за плохую реализацию прошлого сезона?)))) было бы прекрасно, если бы 4-0 был обычный счёт для нас, как 0-0 и 1-1 в том сезоне))))
«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Суонси» в матче второго тура АПЛ. За «красных дьяволов» забивали защитник Эрик Байи, нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник Поль Погба и форвард Антони Марсьяль. Примечательно, что последние три мяча были отправлены в сетку ворот «лебедей» с 81-й по 84-ю минуты.
Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур
Суонси – Манчестер Юнайтед – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Байи, 45; 0:2 – Лукаку, 81; 0:3 – Погба, 82; 0:4 – Марсьяль, 84.