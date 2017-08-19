Тошич может вернуться в «Партизан»

По информации Blic Online, экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич может вернуться на родину. Серб близок к тому, чтобы присоединиться к «Партизану», цвета которого он защищал с 2007 по 2009 годы.

Как сообщает источник, 30-летний футболист присутствовал на первой встрече раунда квалификации плей-офф Лиги Европы между черно-белыми и «Видеотоном».

Напомним, соглашение полузащитника с армейцами, за которых он выступал с 2010 года, истекло этим летом. В составе ЦСКА он стал трехкратным чемпионом России, а также дважды завоевал Кубок и Суперкубок страны.