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    Тошич может вернуться в «Партизан»

    По информации Blic Online, экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич может вернуться на родину. Серб близок к тому, чтобы присоединиться к «Партизану», цвета которого он защищал с 2007 по 2009 годы.

    Как сообщает источник, 30-летний футболист присутствовал на первой встрече раунда квалификации плей-офф Лиги Европы между черно-белыми и «Видеотоном».

    Напомним, соглашение полузащитника с армейцами, за которых он выступал с 2010 года, истекло этим летом. В составе ЦСКА он стал трехкратным чемпионом России, а также дважды завоевал Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Igil777 19 августа 2017, 16:57

      тЬся, ёпта

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2017, 13:08

      тошич не помешал бы цска в этом сезоне как минимум

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