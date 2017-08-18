РФПЛ. «Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью, судья отменил гол хозяев

Редкая тягомотина была. Комментатор Генич, чтобы как-то вызвать интерес, весь первый тайм читал статистику, дошел до таких экзотических показателей, как качество обводки, сказав, что понятия не имеет, что это такое. На поле куча мужиков боролась за мяч, который пинал один свободный. Во втором тайме Генич начал применять слова вроде толкотня, толпа и тягомотина. На такое мероприятие глядеть нужно водить нарушителей как наказание. Билеты на это продавать - грех.
В матче 7-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли нулевую ничью. На 44-й минуте встречи судейская бригада отменила гол нападающего «Тосно» Антона Заболотного, зафиксировав офсайд.
Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур
«Тосно» – «СКА-Хабаровск» – 0:0
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Казаев, 61), Роша (Мирзов, 82), Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 75).
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко (Калинский, 62), Наваловский, Дедечко, Корян (Христов, 74), Федотов (Казанков, 64), Маркович.
Предупреждения: нет – Пуцко, 90.