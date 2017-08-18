РФПЛ. «Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью, судья отменил гол хозяев

В матче 7-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли нулевую ничью. На 44-й минуте встречи судейская бригада отменила гол нападающего «Тосно» Антона Заболотного, зафиксировав офсайд.
Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур
«Тосно» – «СКА-Хабаровск» – 0:0
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Казаев, 61), Роша (Мирзов, 82), Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 75).
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко (Калинский, 62), Наваловский, Дедечко, Корян (Христов, 74), Федотов (Казанков, 64), Маркович.
Предупреждения: нет – Пуцко, 90.
Источник: Бомбардир.ру