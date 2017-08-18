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    РФПЛ. «Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью, судья отменил гол хозяев

    В матче 7-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли нулевую ничью. На 44-й минуте встречи судейская бригада отменила гол нападающего «Тосно» Антона Заболотного, зафиксировав офсайд.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

    «Тосно» – «СКА-Хабаровск» – 0:0

    «Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Казаев, 61), Роша (Мирзов, 82), Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 75).

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко (Калинский, 62), Наваловский, Дедечко, Корян (Христов, 74), Федотов (Казанков, 64), Маркович.

    Предупреждения: нет – Пуцко, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 21:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 августа 2017, 07:56

      Редкая тягомотина была. Комментатор Генич, чтобы как-то вызвать интерес, весь первый тайм читал статистику, дошел до таких экзотических показателей, как качество обводки, сказав, что понятия не имеет, что это такое. На поле куча мужиков боролась за мяч, который пинал один свободный. Во втором тайме Генич начал применять слова вроде толкотня, толпа и тягомотина. На такое мероприятие глядеть нужно водить нарушителей как наказание. Билеты на это продавать - грех.

      7
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      Рейтинг: +404

      tilham 18 августа 2017, 22:11

      КОНЦОВКА ВООБЩЕ СКУЧНАЯ БЫЛА

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 августа 2017, 22:03

      Видел только окончание матча. Хабаровчане стали брать очки на выезде, это похвально. Дома же за счёт очень своеобразного искусственного покрытия поля, болельщиков и самоотдачи у СКА вообще будет выиграть трудно всем. И первый тайм с "Зенитом" это наглядно доказал.
      Всё, конечно, может быть, но мне почему-то кажется, что СКА (Хабаровск) имеет все шансы остаться в РФПЛ. И дома хабаровчане наберут необходимое для этого количество очков, хотя без усиления состава думать о большем нельзя.

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 августа 2017, 21:43

      да засчитали бы уже гол и так уныльщина

      0
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