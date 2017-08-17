Панюков: «Сарсания ничего мне не обещал»

Новичок «Зенита» форвард Андрей Панюков, который сейчас выступает за дублирующий состав команды, рассказал о своем опыте выступления в предыдущих клубах. Напомним, что нападающий перебрался в «Зенит» из «Атлантаса». Он также имеет опыт выступления в составе «Браги» и «Аяччо».

— С 2015 года вы успели поиграть за «Атлантас», «Аяччо» и «Брагу». Этот опыт пошел вам на пользу?

— Безусловно. Если брать Францию и «Аяччо», то клуб играет во второй лиге. Думаю, что я не открою Америку, если скажу, что уровень там выше, чем в ФНЛ. Да и в Кубке мы играли против «Сент-Этьена» — это хороший опыт.

— А переезд в Португалию?

— Плохой опыт — тоже опыт (смеется). Честно, мне там не нравилось.

— Перестали доверять, когда сменился тренер?

— Да. Да и методы работы в команде были странные. Тогда у «Браги»-2 был Абел Феррейра, который сейчас возглавляет основу. Это достаточно молодой наставник, и тренировочный процесс у него специфический. Перерыв между двумя тренировками у нас был очень коротким — даже отдохнуть не успевали. Как сейчас помню: завтрак в 8:30, через полчаса он заканчивался, а в 9:30 ты уже на поле. В раздевалку мы возвращались в час или два. Вторая тренировка начиналась уже в 16:00. Два-три раза в неделю по ходу сезона мы бегали тест Купера. С такой методикой я еще никогда не встречался. Даже советские тренеры, которые просто обожают беговую работу, не практиковали такого во время чемпионата. В общем, понял, что ничего хорошего не выйдет, и вернулся в «Атлантас».

— Информация о том, что вы подпишете контракт с «Зенитом», появилась еще давно, но по факту к сине-бело-голубым вы присоединились на прошлой неделе. Почему? Были ли сомнения, что все могло не получиться?

— Просто не могли договориться с «Атлантасом» по трансферу и условиям. Меня все в контракте устраивало, а литовской стороне, видимо, что-то не нравилось, раз зачем-то начали выдвигать какие-то непонятные условия. Даже вещи не мог в Петербург перевезти, потому что всякое могло быть. Происходило все это в течение месяца.

Я потерял много времени, пока улаживались все формальности. Все-таки тренировочный процесс и официальные игры – это разные вещи. Мог бы уже давно играть, а я только с «Балтикой» вышел на поле впервые. Морально даже немного тяжело, когда тренируешься, но не играешь.

— Не займи Константин Сарсания пост спортивного директора «Зенита», варианта с петербуржцами могло бы не быть?

— Когда Константин Сергеевич вступил в новую должность, а я приехал в «Зенит» на просмотр, то никто мне ничего не гарантировал. Сказали, что останусь, если тренер этого захочет. Ну а если бы такого не произошло, то пришлось бы искать другие варианты. Поэтому даже Сарсания ничего мне не обещал. Многие склонны думать, что я в команде только благодаря ему, но если бы это было так, то, наверное, я бы уже на первых сборах имел представление о своем будущем в «Зените»…