Ловчев: «Футболисты «Зенита» – никакие не чемпионы»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев сделал прогноз на матч седьмого тура, в котором «Зениту» предстоит встретиться в Перми с «Амкаром». Он уверен, что команду из Санкт-Петербурга сейчас в большей степени можно считать домашней, чем выездной.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа, в 15:00 по московскому времени. После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды 16 очков.

– «Зенит» сейчас превратился в домашнюю команду. Молодые ребята из Аргентины и проходящие в состав россияне никакие не чемпионы – у них все это впереди. Они прочувствовали свою силу на арене «Санкт-Петербург», их подпитывает энергия гигантского числа зрителей, новый стадион, заставляющий играть с позиции силы. А выезжая на чужие поля – тушуются. Так было вчера во время мучений в Утрехте, так произошло в Екатеринбурге с «Уралом».

– Не намудрил ли наставник с ротацией, поставив снова чуть ли не с листа играть сразу четверых аргентинцев?

– Нет, они же на тренировках уже вместе работают. А эту голландскую команду они все равно обойдут. Манчини все правильно делает – «Зенит» теперь станет чемпионом. Так будет, я не сомневаюсь в этом. А в Перми их ждет сложная игра, думаю, случится ничья – 1:1.

– Девятое место «Спартака» после шести туров вас сильно расстраивает?

– Нет, красно-белые пока не так ярки, как в прошлом сезоне, но и тогда особой коллективной игры не было. Где-то везение прекратилось, сейчас на 93-й минуте ничего уже не залетает. Соберите очки, потерянные в матче с «Динамо», когда на последних секундах «бело-голубые» сравняли (2:2). Еще два очка в матче с «Уфой», когда действовали явно лучше команды Семака, – Зе Луиш тогда каким-то чудом не забил. Да доиграй до конца в дерби с ЦСКА – вот вам и семь очков в плюс с почетным вторым местом!

Поэтому думаю, что «Спартак» выиграет со счетом 2:0 у «Локомотива». У Юрия Семина в команде проблемы есть, особенно в атаке, хотя уверенности тоже хватает: все-таки они находятся у самой вершины турнирной таблицы. Но «Спартак» дома очки железнодородникам не отдаст, будет рвать.

– В матче аутсайдеров в Петербурге на «Петровском» хабаровский «СКА» заставит говорить о себе?

– Вряд ли. «Тосно» победит с минимальным счетом. Эти две команды прекрасно знают друг друга по прошлому сезону в первом дивизионе. Но все-равно в конце чемпионата оба эти клуба будут стоять на вылет – так подсказывает история. Новички Премьер-лиги почти никогда не пробиваются в спасительную зону. Составы у них практически остались укомплектованными игроками из ФНЛ, а там совсем другой футбол, пониже классом.

– Устоит «Урал» перед ЦСКА в Екатеринбурге?

– Тарханов, как и Манчини, еще никому не проигрывал, не уступит и армейцам, только прилетевшим из Швейцарии – тоже 1:1, как в Перми.