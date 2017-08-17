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    Ловчев: «Футболисты «Зенита» – никакие не чемпионы»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев сделал прогноз на матч седьмого тура, в котором «Зениту» предстоит встретиться в Перми с «Амкаром». Он уверен, что команду из Санкт-Петербурга сейчас в большей степени можно считать домашней, чем выездной.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа, в 15:00 по московскому времени. После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды 16 очков.

    – «Зенит» сейчас превратился в домашнюю команду. Молодые ребята из Аргентины и проходящие в состав россияне никакие не чемпионы – у них все это впереди. Они прочувствовали свою силу на арене «Санкт-Петербург», их подпитывает энергия гигантского числа зрителей, новый стадион, заставляющий играть с позиции силы. А выезжая на чужие поля – тушуются. Так было вчера во время мучений в Утрехте, так произошло в Екатеринбурге с «Уралом».

    – Не намудрил ли наставник с ротацией, поставив снова чуть ли не с листа играть сразу четверых аргентинцев?

    – Нет, они же на тренировках уже вместе работают. А эту голландскую команду они все равно обойдут. Манчини все правильно делает – «Зенит» теперь станет чемпионом. Так будет, я не сомневаюсь в этом. А в Перми их ждет сложная игра, думаю, случится ничья – 1:1.

    – Девятое место «Спартака» после шести туров вас сильно расстраивает?

    – Нет, красно-белые пока не так ярки, как в прошлом сезоне, но и тогда особой коллективной игры не было. Где-то везение прекратилось, сейчас на 93-й минуте ничего уже не залетает. Соберите очки, потерянные в матче с «Динамо», когда на последних секундах «бело-голубые» сравняли (2:2). Еще два очка в матче с «Уфой», когда действовали явно лучше команды Семака, – Зе Луиш тогда каким-то чудом не забил. Да доиграй до конца в дерби с ЦСКА – вот вам и семь очков в плюс с почетным вторым местом!

    Поэтому думаю, что «Спартак» выиграет со счетом 2:0 у «Локомотива». У Юрия Семина в команде проблемы есть, особенно в атаке, хотя уверенности тоже хватает: все-таки они находятся у самой вершины турнирной таблицы. Но «Спартак» дома очки железнодородникам не отдаст, будет рвать.

    – В матче аутсайдеров в Петербурге на «Петровском» хабаровский «СКА» заставит говорить о себе?

    – Вряд ли. «Тосно» победит с минимальным счетом. Эти две команды прекрасно знают друг друга по прошлому сезону в первом дивизионе. Но все-равно в конце чемпионата оба эти клуба будут стоять на вылет – так подсказывает история. Новички Премьер-лиги почти никогда не пробиваются в спасительную зону. Составы у них практически остались укомплектованными игроками из ФНЛ, а там совсем другой футбол, пониже классом.

    – Устоит «Урал» перед ЦСКА в Екатеринбурге?

    – Тарханов, как и Манчини, еще никому не проигрывал, не уступит и армейцам, только прилетевшим из Швейцарии – тоже 1:1, как в Перми.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    17.08.2017 06:32
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 18 августа 2017, 21:27

      Капитан очевидность.

      0
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      ...
      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > ИванЯ 4 сентября 2017, 17:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лейтенант.

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 17 августа 2017, 12:57

      Время покажет...

      -1
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > Грыззь 4 сентября 2017, 17:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не покажет.

      -5
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 17 августа 2017, 12:03

      Зениту нужно проходить Утрехт, Спартаку взять Локомотив. Футбол продолжается.

      0
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > Дядя Серёжа 4 сентября 2017, 17:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не-а.

      -6
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 17 августа 2017, 11:59

      В начале чемпа все не чемпионы,а если тренер все правильно делает,то команда станет
      чемпионом.
      Напоминает Кличко: для того,чтобы вода стала горячей,ее надо согреть.

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 августа 2017, 11:42

      Правильно гворит!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > Mahone 4 сентября 2017, 17:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      неправильно.

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      Рейтинг: +93

      Borz1 17 августа 2017, 11:03

      если будет судить федотов,то они могут стать чемпионами

      0
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. 17 августа 2017, 10:28

      А кто сказал,что чемпионы???

      -3
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      Рейтинг: +1539

      isa361 17 августа 2017, 10:21

      будем посмотреть...

      -1
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > isa361 4 сентября 2017, 17:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не будем.

      -6
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 17 августа 2017, 09:44

      Ветер дунул, флюгер повернулся.

      -2
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > paracetamol 4 сентября 2017, 17:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не повернулся.

      -6
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      Рейтинг: +183

      artydoc 17 августа 2017, 09:41

      Ловчев никакой не эксперт!

      2
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