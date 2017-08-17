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Ловчев: «Футболисты «Зенита» – никакие не чемпионы»

17 августа 2017, 06:32
36

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев сделал прогноз на матч седьмого тура, в котором «Зениту» предстоит встретиться в Перми с «Амкаром». Он уверен, что команду из Санкт-Петербурга сейчас в большей степени можно считать домашней, чем выездной.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа, в 15:00 по московскому времени. После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды 16 очков.

– «Зенит» сейчас превратился в домашнюю команду. Молодые ребята из Аргентины и проходящие в состав россияне никакие не чемпионы – у них все это впереди. Они прочувствовали свою силу на арене «Санкт-Петербург», их подпитывает энергия гигантского числа зрителей, новый стадион, заставляющий играть с позиции силы. А выезжая на чужие поля – тушуются. Так было вчера во время мучений в Утрехте, так произошло в Екатеринбурге с «Уралом».

– Не намудрил ли наставник с ротацией, поставив снова чуть ли не с листа играть сразу четверых аргентинцев?

– Нет, они же на тренировках уже вместе работают. А эту голландскую команду они все равно обойдут. Манчини все правильно делает – «Зенит» теперь станет чемпионом. Так будет, я не сомневаюсь в этом. А в Перми их ждет сложная игра, думаю, случится ничья – 1:1.

– Девятое место «Спартака» после шести туров вас сильно расстраивает?

– Нет, красно-белые пока не так ярки, как в прошлом сезоне, но и тогда особой коллективной игры не было. Где-то везение прекратилось, сейчас на 93-й минуте ничего уже не залетает. Соберите очки, потерянные в матче с «Динамо», когда на последних секундах «бело-голубые» сравняли (2:2). Еще два очка в матче с «Уфой», когда действовали явно лучше команды Семака, – Зе Луиш тогда каким-то чудом не забил. Да доиграй до конца в дерби с ЦСКА – вот вам и семь очков в плюс с почетным вторым местом!

Поэтому думаю, что «Спартак» выиграет со счетом 2:0 у «Локомотива». У Юрия Семина в команде проблемы есть, особенно в атаке, хотя уверенности тоже хватает: все-таки они находятся у самой вершины турнирной таблицы. Но «Спартак» дома очки железнодородникам не отдаст, будет рвать.

– В матче аутсайдеров в Петербурге на «Петровском» хабаровский «СКА» заставит говорить о себе?

– Вряд ли. «Тосно» победит с минимальным счетом. Эти две команды прекрасно знают друг друга по прошлому сезону в первом дивизионе. Но все-равно в конце чемпионата оба эти клуба будут стоять на вылет – так подсказывает история. Новички Премьер-лиги почти никогда не пробиваются в спасительную зону. Составы у них практически остались укомплектованными игроками из ФНЛ, а там совсем другой футбол, пониже классом.

– Устоит «Урал» перед ЦСКА в Екатеринбурге?

– Тарханов, как и Манчини, еще никому не проигрывал, не уступит и армейцам, только прилетевшим из Швейцарии – тоже 1:1, как в Перми.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Урал ЦСКА Тосно СКА-Хабаровск Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (36)
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СШГЭС
1502943836
Если Питер в этом сезоне не станет чемпионом, не знаю, что им еще нужно, ресурсов влупили больше, чем вся РФПЛ вместе взятая в несколько раз.
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Приус
1502944969
По количеству патронов в обойме, боекомплект питерцев больше вдвое, чем у соперников. А как они умеют стрелять, поглядим.
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первый третий с права
1502948899
бляха шизанутые люди,пару дней назад все взахлёб кричали что Зенит чемпион,а как проиграл сразу своё фи выразили клоуны.Выйдет Зенит дальше и дерьмом намажет лицо всем этим Ловчевым и другим дегенератам.Думаете нидерландцы так же будут в Ленинграде играть,да хер там!У них был шанс только дома обыграть Зенит в 2-3 мяча,они это понимали и поэтому так сыграли сильно.Эксперды блять которые нехера в футболе не шарят.Все кто тут оскорбляет Зенит вы ничтожества,которые будут через неделю писать -Зенит красавчики вышли и победили,вот наш будущий чемпион даёт!Сектанты грёбаные.
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ДАША Д
1502950274
Амкар они конечно же легко обыграют, ведь отдохнули в Утрехте.
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VVM1964
1502950818
ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ПРОШЛОГОДНИЕ СЛОВА И Я ИХ ПЕРЕФРАЗИРУЮ - НЕ ЗЕНИТ ХОРОШ , А ПЛОХИ ПОКА КОНКУРЕНТЫ , А ВОТ БУДУТ ЛИ ОНИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ , ЧЕМ СЕЙЧАС - ВОПРОС , ЕСЛИ НЕТ , ТО ВОПРОС С ЛИДЕРОМ ЧР ЯСЕН . ( НО ПОКА ЕЩЕ ОЧЕНЬ РАНО ДЕЛАТЬ ПРОГНОЗЫ )
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FaTeK1945ru
1502951365
...думаю,что эта игра с Утрехтом недоразумение,в Питере Зенит утрёт Утрехт.
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artydoc
1502952108
Ловчев никакой не эксперт!
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paracetamol
1502952294
Ветер дунул, флюгер повернулся.
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Ded Pihto.
1502954911
А кто сказал,что чемпионы???
Ответить
Кулёк соли
1502960349
В начале чемпа все не чемпионы,а если тренер все правильно делает,то команда станет чемпионом. Напоминает Кличко: для того,чтобы вода стала горячей,ее надо согреть.
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