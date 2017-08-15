«Валенсия» хочет заполучить Дениса Суареса

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес заинтересовал «Валенсию». 23-летнего игрока в составе оранжевых хочет видеть главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль, знакомый с хавбеком по совместной работе в «Вильярреале».

Ранее сообщалось, что испанец отклонил предложение «Наполи», так как хочет продолжать выступать в каталонском клубе.

Нынешний контракт Суареса с сине-гранатовыми рассчитан до июля 2020 года. Его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.