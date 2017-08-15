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    «Валенсия» хочет заполучить Дениса Суареса

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес заинтересовал «Валенсию». 23-летнего игрока в составе оранжевых хочет видеть главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль, знакомый с хавбеком по совместной работе в «Вильярреале».

    Ранее сообщалось, что испанец отклонил предложение «Наполи», так как хочет продолжать выступать в каталонском клубе.

    Нынешний контракт Суареса с сине-гранатовыми рассчитан до июля 2020 года. Его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    15.08.2017 17:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 16 августа 2017, 02:08

      Занижена цена.. да и есть перспективы закрепиться у парниши. как говорится, -
      фигвам! -) Аренда макс светит, и то, если дела с Коутиньо и Дембеле доведут до конца

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