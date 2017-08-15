Фарфан: «На тренировках Семин зовет меня Форланом»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о том, какого прозвища удостоился от главного тренера команды Юрия Семина. По словам перуанца, на тренировках специалист в шутку называет его по фамилии экс-форварда «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Интера» Диего Форлана.

«Правда ли, что на тренировках Сeмин называет меня Форланом? Да и это очень забавно (улыбается). Уже много раз звучало «Форлан», вместо «Фарфан». Партнеры по команде смеются. Раньше в моей карьере такого не случалось», – сказал Фарфан.

В текущем сезоне РФПЛ 32-летний футболист принял участие в четырех встречах, отметившись одним голом.