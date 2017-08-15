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    Фарфан: «На тренировках Семин зовет меня Форланом»

    Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о том, какого прозвища удостоился от главного тренера команды Юрия Семина. По словам перуанца, на тренировках специалист в шутку называет его по фамилии экс-форварда «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Интера» Диего Форлана.

    «Правда ли, что на тренировках Сeмин называет меня Форланом? Да и это очень забавно (улыбается). Уже много раз звучало «Форлан», вместо «Фарфан». Партнеры по команде смеются. Раньше в моей карьере такого не случалось», – сказал Фарфан.

    В текущем сезоне РФПЛ 32-летний футболист принял участие в четырех встречах, отметившись одним голом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2017 12:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 15 августа 2017, 15:23

      Главное чтобы косорылым грузил изрядно...:))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 15 августа 2017, 13:40

      Хорошо, что хоть Профаном не называет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 15 августа 2017, 13:39

      ...когда забывает надеть челюсть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 августа 2017, 13:34

      главное чтобы Хуанфрана в Локо не занесло)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 августа 2017, 13:33

      По созвучаю можно обозвать ещё и Фанфан-Тюльпаном, но молодёжь уже не помнит, кто это.

      4
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > multiscan 15 августа 2017, 14:34

      я еще со времен его игры в ПСВ так называю)
      челюсть выпала, когда с женой смотрели СКА, она назвала Тюльпаном...

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 августа 2017, 13:06

      Т.е. комментарии Орлова ты еще не слышал?

      3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 15 августа 2017, 12:47

      ладно хоть не фофаном

      1
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 15 августа 2017, 12:42

      Но когда ты выходишь на поле ты снова фарфан

      1
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