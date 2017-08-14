В игре с «Амкаром» впервые в составе «Краснодара» на поле вышли два воспитанника клуба

В стартовом составе «Краснодара» на поединок шестого тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1) появились двое воспитанников клубной академии – голкипер Матвей Сафонов и нападающий Иван Игнатьев. Подобное событие произошло впервые за всю историю «быков».

В турнирной таблице Премьер-лиги «горожане» после шести сыгранных матчей располагаются на пятом месте, имея в активе 11 очков. В следующем туре, 20 августа, «Краснодару» в гостях предстоит встретиться с «Ростовом».