В игре с «Амкаром» впервые в составе «Краснодара» на поле вышли два воспитанника клуба

Кому интересно, посмотрите, как я ругаю Шалимова и ратую за его отставку, но клуб должен встраивать своих воспитанников в команду. Нельзя жить одним туром и одним сезоном, как это делает Зенит. Будут еще сезоны, и ЛЕ не последняя, и победы будут, и чемпионство будет, и Краснодар станет базовой командой сборной! Если Галицкий продолжит туже политику.
P.S. Но и сейчас хочется, уже ставшей фирменной, игры Краснодара.
В стартовом составе «Краснодара» на поединок шестого тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1) появились двое воспитанников клубной академии – голкипер Матвей Сафонов и нападающий Иван Игнатьев. Подобное событие произошло впервые за всю историю «быков».
В турнирной таблице Премьер-лиги «горожане» после шести сыгранных матчей располагаются на пятом месте, имея в активе 11 очков. В следующем туре, 20 августа, «Краснодару» в гостях предстоит встретиться с «Ростовом».