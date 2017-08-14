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    В игре с «Амкаром» впервые в составе «Краснодара» на поле вышли два воспитанника клуба

    В стартовом составе «Краснодара» на поединок шестого тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1) появились двое воспитанников клубной академии – голкипер Матвей Сафонов и нападающий Иван Игнатьев. Подобное событие произошло впервые за всю историю «быков».

    В турнирной таблице Премьер-лиги «горожане» после шести сыгранных матчей располагаются на пятом месте, имея в активе 11 очков. В следующем туре, 20 августа, «Краснодару» в гостях предстоит встретиться с «Ростовом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 12:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 15 августа 2017, 14:39

      Кому интересно, посмотрите, как я ругаю Шалимова и ратую за его отставку, но клуб должен встраивать своих воспитанников в команду. Нельзя жить одним туром и одним сезоном, как это делает Зенит. Будут еще сезоны, и ЛЕ не последняя, и победы будут, и чемпионство будет, и Краснодар станет базовой командой сборной! Если Галицкий продолжит туже политику.
      P.S. Но и сейчас хочется, уже ставшей фирменной, игры Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 августа 2017, 22:02

      Господа, так это мы смотрели эксперимент..., Краснодару очки-то и на хрен ненужны...Болелы негодуют,, а владельцу клуба ???????????????

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 августа 2017, 19:25

      Чем вызвана такая ротация - не понятно . Очки потеряли , а это может аукнуться в конце Чемпа !

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 августа 2017, 19:16

      Все Шалим экспериментирует,а надо побеждать!17 августа в ЛЕ может наступи и жопа,если он свою голову не включит!В любом случаи удачи КРАСНОДАРУ в ЛЕ!!!

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 14 августа 2017, 18:31

      С такими перепадами пора думать о замене тренера...

      1
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      Рейтинг: +46

      SALTAN 14 августа 2017, 15:17

      Да уж, итог матча неожиданный.

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 августа 2017, 13:04

      и минус два очка

      2
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      Рейтинг: +67291

      portero 14 августа 2017, 12:37

      больше проблем в том кто дает установки на игру , от этого проблемы

      2
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      Рейтинг: +691

      retiremen > portero 14 августа 2017, 14:37

      В этом великая тайна владельца! Наверное сам даватель установок в шоке почему его не гонят!

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