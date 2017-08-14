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  • Панов: «Будет очень трудный сезон для «Спартака», но в конце увидим, кто чемпион»

Панов: «Будет очень трудный сезон для «Спартака», но в конце увидим, кто чемпион»

14 августа 2017, 08:54
21

Бывший нападающий сборной России Александр Панов признал, что поражение «Спартака» от «Зенита» (1:5) получилось более обидным, чем с ЦСКА в столичном дерби. При этом он отметил нехватку забивного нападающего в составе красно-белых, что сказывается на результативности команды.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

– Игра понравилась, команды классно играли, был высокий накал. Я смотрел матч с фанатского сектора и хорошо чувствовал это. «Спартак» имел инициативу. И в первом тайме достаточно неплохо выглядел в атакующих действиях, но потеря Зе Луиша, к сожалению, дала о себе знать.

Надо отдать должное и ЦСКА: за две минуты выиграть дерби – это дорогого стоит. ЦСКА молодцы, они играют до конца, дожали. Но мне, конечно, обидно, что так произошло. «Спартак», к сожалению, допустил ошибку, которая привела к первом голу. Затем последовал хороший удар Витиньо – Селихов оказался бессилен. И все…

– Какое поражение «Спартака» для вас досаднее: 1:5 от «Зенита» или в московском дерби?

– Оба поражение обидные, но, конечно, от «Зенита» более чувствительное, потому что 1:5. В московском дерби игра нам давалась, просто не хватило одного гола до победы, не смогли довести дело до конца. С нападающими проблема. Мельгарехо слабоват.

– Не его позиция просто…

– Да. Проблема с атакой возникла, некого ставить на острие. Ту просьбу об усилении, о котором просил Каррера, хоть как-то надо удовлетворить. Пашалич – это классный игрок. Но он один. «Спартаку» нужен забивной нападающий. Обидно, что проиграли, жаль, но можно поздравить ЦСКА. Заслуженная победа или нет – это можно по-разному трактовать, но она случилась, и результат – на табло. Наверное, все справедливо.

– Сейчас уже тучи сгущаются над головой Карреры. Его нужно поддержать, или многое уже становится понятно по поводу его способностей?

– Безусловно, в клубе есть какая-то определенно непонятная ситуация. Возможно, недопонимание идет со всех сторон: и от тренера, и от руководства. От этого страдает результат. Мы, фанаты, придем на стадион и всегда поддержим команду и в радости, и в горе. Мы будем болеть за «Спартак». Хотелось бы поддержать и Карреру. По большому счету игра у команды неплохая. Ребята имели инициативу достаточно длительное время по ходу субботнего дерби. Но две ошибки в концовке – и все, проиграли матч. Будем надеяться, что следующая игра с «Локомотивом» даст повод порадоваться болельщикам. Хотелось бы, чтобы усиление произошло в самое ближайшее время, пока не поздно.

– Прошло всего шесть туров. Можно уже говорить о том, что «Спартак» вряд ли отстоит титул? Или все достижимо?

– По-любому каждое поражение отдаляет нас от первого места. Возникают трудности. Но пока не хотелось бы верить в то, что уже все потеряно. Будет сложно. Такие матчи, как дерби, проигрывать плохо. Будет очень трудный сезон для нас, однозначно. А в конце увидим, кто чемпион.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Панов Александр Мельгарехо Лоренцо Пашалич Марио Каррера Массимо
Комментарии (21)
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oyabun
1502690872
Согласен с Пановым. Тоже считаю что нужен очень нападающий, жаль что с Луаном похоже сорвалась сделка. Но это было ожидаемо. И самое поганое, что не провели нужные трансферы гораздо раньше. А сейчас любой потенциальный новичок посмотрит сначала на турнирную таблицу, увидит где находится Спартак и скажет с недоумением "Куда меня зовут?!"
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Bivaliy67
1502691039
Смешно читать его, честное слово. Это всё равно что "Д,Артаньян" на службе в гвардии кардинала...
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порт
1502692271
С Динамо не победили, "Зениту" проиграли, ЦСКА проиграли, Локо тоже вас дрюкнет. Жизнь удалась.
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Derzkiy1
1502695016
Не уверен , что спартак в ближайшие 15 лет будет чемпионом ....
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СОКОЛ САРАТОВ
1502696759
чемпион фнл
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prezent2017
1502701125
Мне жалкое тявканье этой Моськи уже надоело.
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lexazenit_89
1502702516
Иуда смотрю что то много говорить стал!!!!
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SPARTAK__MOSCOW
1502703534
Главное не увидеть, кто в переходных с красно-белыми цветами. Алкаш прилип к нашей команде. Позорище Питерское
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Popularov
1502704291
На протяжении большей части игры ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака». Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным. ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ. Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов. Моменты были, а голов не было. ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака. В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот! Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ! Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака! Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!! Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было. Спартак забил сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил. Не было не только моментов, но и подходов. Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше. Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно. Почему весь матч с ЦСКА команда Спартак была потухшей и сникшей? Выделить можно только Промеса и Джикию. Не было видно неистового Глушакова, стремительного Самедова, не было видно Зе Луиша, который, в середине первого тайма, сел с больной ногой на скамейку, да и другие игроки были незаметны своей активностью. Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА. Армейцы, своими грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграли ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов! СПАРТАК ЧЕМПИОН??? Да! По ошибкам своих защитников! Здесь им нет равных! Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата! Больше пропущенных только у Анжи - 10! Победа ЦСКА над Спартаком показала, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства! А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
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SALTAN
1502712464
Только начало, борьба будет ещё.
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