Панов: «Будет очень трудный сезон для «Спартака», но в конце увидим, кто чемпион»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов признал, что поражение «Спартака» от «Зенита» (1:5) получилось более обидным, чем с ЦСКА в столичном дерби. При этом он отметил нехватку забивного нападающего в составе красно-белых, что сказывается на результативности команды.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

– Игра понравилась, команды классно играли, был высокий накал. Я смотрел матч с фанатского сектора и хорошо чувствовал это. «Спартак» имел инициативу. И в первом тайме достаточно неплохо выглядел в атакующих действиях, но потеря Зе Луиша, к сожалению, дала о себе знать.

Надо отдать должное и ЦСКА: за две минуты выиграть дерби – это дорогого стоит. ЦСКА молодцы, они играют до конца, дожали. Но мне, конечно, обидно, что так произошло. «Спартак», к сожалению, допустил ошибку, которая привела к первом голу. Затем последовал хороший удар Витиньо – Селихов оказался бессилен. И все…

– Какое поражение «Спартака» для вас досаднее: 1:5 от «Зенита» или в московском дерби?

– Оба поражение обидные, но, конечно, от «Зенита» более чувствительное, потому что 1:5. В московском дерби игра нам давалась, просто не хватило одного гола до победы, не смогли довести дело до конца. С нападающими проблема. Мельгарехо слабоват.

– Не его позиция просто…

– Да. Проблема с атакой возникла, некого ставить на острие. Ту просьбу об усилении, о котором просил Каррера, хоть как-то надо удовлетворить. Пашалич – это классный игрок. Но он один. «Спартаку» нужен забивной нападающий. Обидно, что проиграли, жаль, но можно поздравить ЦСКА. Заслуженная победа или нет – это можно по-разному трактовать, но она случилась, и результат – на табло. Наверное, все справедливо.

– Сейчас уже тучи сгущаются над головой Карреры. Его нужно поддержать, или многое уже становится понятно по поводу его способностей?

– Безусловно, в клубе есть какая-то определенно непонятная ситуация. Возможно, недопонимание идет со всех сторон: и от тренера, и от руководства. От этого страдает результат. Мы, фанаты, придем на стадион и всегда поддержим команду и в радости, и в горе. Мы будем болеть за «Спартак». Хотелось бы поддержать и Карреру. По большому счету игра у команды неплохая. Ребята имели инициативу достаточно длительное время по ходу субботнего дерби. Но две ошибки в концовке – и все, проиграли матч. Будем надеяться, что следующая игра с «Локомотивом» даст повод порадоваться болельщикам. Хотелось бы, чтобы усиление произошло в самое ближайшее время, пока не поздно.

– Прошло всего шесть туров. Можно уже говорить о том, что «Спартак» вряд ли отстоит титул? Или все достижимо?

– По-любому каждое поражение отдаляет нас от первого места. Возникают трудности. Но пока не хотелось бы верить в то, что уже все потеряно. Будет сложно. Такие матчи, как дерби, проигрывать плохо. Будет очень трудный сезон для нас, однозначно. А в конце увидим, кто чемпион.