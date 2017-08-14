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    Панов: «Будет очень трудный сезон для «Спартака», но в конце увидим, кто чемпион»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов признал, что поражение «Спартака» от «Зенита» (1:5) получилось более обидным, чем с ЦСКА в столичном дерби. При этом он отметил нехватку забивного нападающего в составе красно-белых, что сказывается на результативности команды.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

    – Игра понравилась, команды классно играли, был высокий накал. Я смотрел матч с фанатского сектора и хорошо чувствовал это. «Спартак» имел инициативу. И в первом тайме достаточно неплохо выглядел в атакующих действиях, но потеря Зе Луиша, к сожалению, дала о себе знать.

    Надо отдать должное и ЦСКА: за две минуты выиграть дерби – это дорогого стоит. ЦСКА молодцы, они играют до конца, дожали. Но мне, конечно, обидно, что так произошло. «Спартак», к сожалению, допустил ошибку, которая привела к первом голу. Затем последовал хороший удар Витиньо – Селихов оказался бессилен. И все…

    – Какое поражение «Спартака» для вас досаднее: 1:5 от «Зенита» или в московском дерби?

    – Оба поражение обидные, но, конечно, от «Зенита» более чувствительное, потому что 1:5. В московском дерби игра нам давалась, просто не хватило одного гола до победы, не смогли довести дело до конца. С нападающими проблема. Мельгарехо слабоват.

    – Не его позиция просто…

    – Да. Проблема с атакой возникла, некого ставить на острие. Ту просьбу об усилении, о котором просил Каррера, хоть как-то надо удовлетворить. Пашалич – это классный игрок. Но он один. «Спартаку» нужен забивной нападающий. Обидно, что проиграли, жаль, но можно поздравить ЦСКА. Заслуженная победа или нет – это можно по-разному трактовать, но она случилась, и результат – на табло. Наверное, все справедливо.

    – Сейчас уже тучи сгущаются над головой Карреры. Его нужно поддержать, или многое уже становится понятно по поводу его способностей?

    – Безусловно, в клубе есть какая-то определенно непонятная ситуация. Возможно, недопонимание идет со всех сторон: и от тренера, и от руководства. От этого страдает результат. Мы, фанаты, придем на стадион и всегда поддержим команду и в радости, и в горе. Мы будем болеть за «Спартак». Хотелось бы поддержать и Карреру. По большому счету игра у команды неплохая. Ребята имели инициативу достаточно длительное время по ходу субботнего дерби. Но две ошибки в концовке – и все, проиграли матч. Будем надеяться, что следующая игра с «Локомотивом» даст повод порадоваться болельщикам. Хотелось бы, чтобы усиление произошло в самое ближайшее время, пока не поздно.

    – Прошло всего шесть туров. Можно уже говорить о том, что «Спартак» вряд ли отстоит титул? Или все достижимо?

    – По-любому каждое поражение отдаляет нас от первого места. Возникают трудности. Но пока не хотелось бы верить в то, что уже все потеряно. Будет сложно. Такие матчи, как дерби, проигрывать плохо. Будет очень трудный сезон для нас, однозначно. А в конце увидим, кто чемпион.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    14.08.2017 08:54
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +46

      SALTAN 14 августа 2017, 15:07

      Только начало, борьба будет ещё.

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 августа 2017, 12:51

      На протяжении большей части игры ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака».
      Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным.
      ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ.
      Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов.
      Моменты были, а голов не было.

      ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака.
      В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ!
      Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот!
      Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ!
      Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака!
      Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!!
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было.
      Спартак забил сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил.
      Не было не только моментов, но и подходов.
      Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше.
      Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно.
      Почему весь матч с ЦСКА команда Спартак была потухшей и сникшей?
      Выделить можно только Промеса и Джикию.
      Не было видно неистового Глушакова, стремительного Самедова, не было видно Зе Луиша, который, в середине первого тайма, сел с больной ногой на скамейку, да и другие игроки были незаметны своей активностью.
      Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА.

      Армейцы, своими грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграли ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак.
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
      А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!

      СПАРТАК ЧЕМПИОН???
      Да! По ошибкам своих защитников!
      Здесь им нет равных!
      Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата!
      Больше пропущенных только у Анжи - 10!

      Победа ЦСКА над Спартаком показала, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
      А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!

      5
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Popularov 14 августа 2017, 13:46

      Не дочитал, но согласен))

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 августа 2017, 12:50

      Хоть кто то верит ещё в Спартак

      1
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 14 августа 2017, 12:38

      Главное не увидеть, кто в переходных с красно-белыми цветами.

      Алкаш прилип к нашей команде. Позорище Питерское

      3
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 14 августа 2017, 12:21

      Иуда смотрю что то много говорить стал!!!!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 11:58

      Мне жалкое тявканье этой Моськи уже надоело.

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 августа 2017, 10:45

      чемпион фнл

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 августа 2017, 10:16

      Не уверен , что спартак в ближайшие 15 лет будет чемпионом ....

      5
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      Рейтинг: +6309

      порт 14 августа 2017, 09:31

      С Динамо не победили, "Зениту" проиграли, ЦСКА проиграли, Локо тоже вас дрюкнет. Жизнь удалась.

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > порт 14 августа 2017, 12:00

      Локо дрюкнет, точно. Они злые после Тосны, а Шпалыч вообще зверь!

      5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 14 августа 2017, 09:10

      Смешно читать его, честное слово. Это всё равно что "Д,Артаньян" на службе в гвардии кардинала...

      11
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > Bivaliy67 14 августа 2017, 09:18

      Хе-хе, хорошее сравнение. Зачет!

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Manilov 14 августа 2017, 09:25

      Ещё такая цитата просится: "Убогий ты какой-то, Мерзляев. Жалкий, ей Богу!"
      («О бедном гусаре замолвите слово»)

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