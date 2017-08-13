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    Гацкан: «Цель «Ростова»? В конце сезона посмотрим, а пока игра только на победу»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал победу команды над «Уфой» в 6-м туре РФПЛ. Дончане на выезде выиграли со счетом 4:1.

    «Игра тяжело сложилась, особенно первый тайм. Казалось, что будет ничейный результат, но «Уфа» забила невероятный гол. Нам пришлось играть в более атакующем варианте, выровняли ее, плюс тренер сделал замены, которые нам помогли. После пенальти уже мы владели инициативой, поэтому дальше нагнетали обстановку.

    Цель команды? В конце сезона посмотрим, а пока игра только на победу», – заявил Гацкан.

    «Ростов» после шести матчей пока идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2017 09:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 августа 2017, 20:10

      Браво, Санек!!
      Все правильно сказал..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 августа 2017, 15:26

      Пока все нормально, дай бог и дальше так!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 августа 2017, 18:21

      Всё отлично.Но нельзя ли всегда " играть в более атакующем варианте")))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > alek-pashckov 13 августа 2017, 19:41

      Зенит сильный.Придётся в ЛЧ со второго места выходить)))

      2
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 13 августа 2017, 13:29

      Очень доволен своим Ростовом ! Жду супер матч Ростов - Рубин .

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Ростов рулит. 13 августа 2017, 15:44

      Амбициозный матч, ничейка не прокатит.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 августа 2017, 11:07

      Хорошая цель!

      6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 августа 2017, 10:33

      удачи Вам, мужики!!!

      9
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 августа 2017, 10:23

      Саша-настоящий капитан!!!

      10
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