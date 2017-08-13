Гацкан: «Цель «Ростова»? В конце сезона посмотрим, а пока игра только на победу»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал победу команды над «Уфой» в 6-м туре РФПЛ. Дончане на выезде выиграли со счетом 4:1.

«Игра тяжело сложилась, особенно первый тайм. Казалось, что будет ничейный результат, но «Уфа» забила невероятный гол. Нам пришлось играть в более атакующем варианте, выровняли ее, плюс тренер сделал замены, которые нам помогли. После пенальти уже мы владели инициативой, поэтому дальше нагнетали обстановку.

Цель команды? В конце сезона посмотрим, а пока игра только на победу», – заявил Гацкан.

«Ростов» после шести матчей пока идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ.