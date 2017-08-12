«Барселона» нацелилась на Перишича

Ну возьмите Мареза за те же деньги...
«Барселона» надеется подписать полузащитника «Интера» Ивана Перишича, если ей не удастся приобрести хавбека «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо или форварда дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле.
Сообщается, что 222 миллиона евро, полученные сине-гранатовыми от продажи Неймара, дают им возможность удовлетворить запрошенную миланцами за хорвата цену в размере 55 миллионов.
Перишич в последнее время был связан с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед», однако клубам не удалось достичь согласия по стоимости трансфера. Теперь же 28-летний игрок раздумывает над продлением контракта с «нерадзурри», который истекает летом 2020 года.