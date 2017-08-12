Источник: Паулиньо перешел в «Барселону» за 40 миллионов

В июле «Бомбардир» писал о готовности «Барселоны» выкупить права на полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

Согласно Daily Mail, сегодня трансфер был оформлен за 40 миллионов евро. Ожидается, что 29-летний бразилец присоединится к команде Эрнесто Вальверде в ближайшее время.

Паулиньо перешел в китайский клуб в июле 2015 года, покинув «Тоттенхэм». Сумма сделки составила 12,6 миллионов фунтов. В минувшем сезоне футболист забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи в 29-ти матчах всех турниров.

Прежде бразилец играл за «Коринтианс», польский «ЛКС» и «Вильнюс».