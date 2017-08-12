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    Источник: Паулиньо перешел в «Барселону» за 40 миллионов

    В июле «Бомбардир» писал о готовности «Барселоны» выкупить права на полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

    Согласно Daily Mail, сегодня трансфер был оформлен за 40 миллионов евро. Ожидается, что 29-летний бразилец присоединится к команде Эрнесто Вальверде в ближайшее время.

    Паулиньо перешел в китайский клуб в июле 2015 года, покинув «Тоттенхэм». Сумма сделки составила 12,6 миллионов фунтов. В минувшем сезоне футболист забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи в 29-ти матчах всех турниров.

    Прежде бразилец играл за «Коринтианс», польский «ЛКС» и «Вильнюс».

    Источник: Daily Mail

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    12.08.2017 15:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 12 августа 2017, 17:02

      Дембеле + Коутиньо + Верратти = Паулиньо!

      1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 12 августа 2017, 16:03

      Если верить газетам то коутиньо уже 3 раза в барсу перешел, а дембеле уже в испании побывал для подписания кантракта.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > dinar7777dinar 12 августа 2017, 19:19

      ага.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 августа 2017, 15:52

      одним словом ДОл Баебы!!!

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      Рейтинг: +11

      nurtos 12 августа 2017, 15:45

      Отличная дополнение к Андре Гомешу на скамейку. Бартомеу молодец

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 августа 2017, 15:37

      Шляпный трансфер за огромные деньги

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