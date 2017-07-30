«Барселона» готова выплатить отступные за Паулиньо

«Барселона» намерена до закрытия летнего трансферного окна попытаться осуществить переход полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо. Каталонцы готовы выплатить за 28-летнего бразильца прописанные отступные в размере 40 миллионов евро, утверждает Rac105. Ранее «Гуанчжоу» отверг несколько предложений «Барселоны», самая большая из которых составляла 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Паулиньо провел в чемпионате Китая 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.