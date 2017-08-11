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    Лаказетт забил первым ударом за «Арсенал» на второй минуте карьеры в АПЛ

    «Арсенал» в матче-открытии чемпионата Англии-2017/18 принимает «Лестер» (1:1, 7-я минута).

    На второй минуте счет ударом головой открыл нападающий хозяев Александр Лаказетт. Для 26-летнего француза встреча является официальным дебютом за лондонский клуб.

    Форвард пополнил состав команды Арсена Венгера в июле, перейдя из «Лиона» за 40 миллионов евро.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    11.08.2017 21:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 11 августа 2017, 23:24

      надеюсь станет новым Анри! нужен Арсеналу такой форвард!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Челнинец 12 августа 2017, 00:12

      Он в АПЛ и в Арсенале приживётся, Лион играл в похожей манере, игра головой на уровне.. сопротивления тут побольше, но не мальчик уже - справится. Стартовал отменно, молодец.

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 11 августа 2017, 22:38

      Ну ни хрена себе! 2:2 к перерыву... Что дальше?

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      Рейтинг: +157

      ADmira1 11 августа 2017, 22:04

      Да, потрясающий футбол в первом же матче нового сезона АПЛ. Сходу высочайшие скорости. В нашем чемпионате такое бывает очень редко.

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