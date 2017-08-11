Лаказетт забил первым ударом за «Арсенал» на второй минуте карьеры в АПЛ

«Арсенал» в матче-открытии чемпионата Англии-2017/18 принимает «Лестер» (1:1, 7-я минута).

На второй минуте счет ударом головой открыл нападающий хозяев Александр Лаказетт. Для 26-летнего француза встреча является официальным дебютом за лондонский клуб.

Форвард пополнил состав команды Арсена Венгера в июле, перейдя из «Лиона» за 40 миллионов евро.