Каррера: «Я не говорю о трансферах! Обращайтесь к руководству»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался комментировать информацию о перестановках в составе.

– Травма Тимофеева добавляет проблем в опорной зоне, некого выпустить на замену... Может, стоит вернуть из аренды Гулиева?

– Я не говорю о трансферах! Хотите обсудить это – обращайтесь к руководству. Потеря Тимофеева – это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать.

Напомним, Артем Тимофеев получил разрыв крестообразной связки в матче пятого тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

В числе кандидатов на усиление красно-белых – защитники Эсекьель Гарай, Даниэле Ругани и Франческо Ачерби, полузащитник Роман Нойштедтер и нападающий Луан.