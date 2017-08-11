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  • Каррера: «Я не говорю о трансферах! Обращайтесь к руководству»

Каррера: «Я не говорю о трансферах! Обращайтесь к руководству»

11 августа 2017, 20:35
21

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался комментировать информацию о перестановках в составе.

– Травма Тимофеева добавляет проблем в опорной зоне, некого выпустить на замену... Может, стоит вернуть из аренды Гулиева?

– Я не говорю о трансферах! Хотите обсудить это – обращайтесь к руководству. Потеря Тимофеева – это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать.

Напомним, Артем Тимофеев получил разрыв крестообразной связки в матче пятого тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

В числе кандидатов на усиление красно-белых – защитники Эсекьель Гарай, Даниэле Ругани и Франческо Ачерби, полузащитник Роман Нойштедтер и нападающий Луан.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Нойштедтер Роман Ачерби Франческо Ругани Даниэле Каррера Массимо
Комментарии (21)
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Бугимен
1502474883
Надо усиливаться иначе будет труба дело, а еще ЛЧ!
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cska-62
1502475055
Гарай - конечно, Нойштедтер - это не уровень "Спартака", остальных практически не знаю.
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Пастырь
1502475754
Наверно любому болельщику трудно объяснить почему игрокам с российским паспортом трудно показывать свой международный уровень. Поэтому нужно задуматься руководителям страны.
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Gullit 76
1502475950
"Да мне по хер! Я тут ни кто"- сказал Каррера.
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AlmazZz93
1502477820
Панова подписали и хватит
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Taps
1502478505
Федун опять взялся за старое: тасовать тренеров, брать дешёвый отстой. 7-е место, не более.
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батог
1502478544
Ной ни к чему, лучше с молодежки подтянуть кого нибудь.
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Диктор
1502509999
Правильно все сказал-каждый должен заниматься своим делом.А вот к Федуну масса вопросов-ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ ТРАНСФЕРЫ ?????????
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СШГЭС
1502518389
Клуб европейского уровня Спартак нынче делать не собирается.
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OfaZavr
1502520131
Может дождёмся всё-таки усиления...
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