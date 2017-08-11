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    Каррера: «Я не говорю о трансферах! Обращайтесь к руководству»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался комментировать информацию о перестановках в составе.

    – Травма Тимофеева добавляет проблем в опорной зоне, некого выпустить на замену... Может, стоит вернуть из аренды Гулиева?

    – Я не говорю о трансферах! Хотите обсудить это – обращайтесь к руководству. Потеря Тимофеева – это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать.

    Напомним, Артем Тимофеев получил разрыв крестообразной связки в матче пятого тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

    В числе кандидатов на усиление красно-белых – защитники Эсекьель Гарай, Даниэле Ругани и Франческо Ачерби, полузащитник Роман Нойштедтер и нападающий Луан.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2017 20:35
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2017, 09:42

      Может дождёмся всё-таки усиления...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 12 августа 2017, 09:13

      Клуб европейского уровня Спартак нынче делать не собирается.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2017, 06:53

      Правильно все сказал-каждый должен заниматься своим делом.А вот к Федуну масса вопросов-ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ ТРАНСФЕРЫ ?????????

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Диктор 12 августа 2017, 08:47

      Федун объяснил, что это к Родионову.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 августа 2017, 06:41

      У него уже нервишки сдают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      polozovs 12 августа 2017, 02:55

      Не мотивированный тренер, не может мотивировать команду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp 12 августа 2017, 00:07

      а ведь это, похоже, отголоски разногласий между коучем и владельцем. если так, то дело плохо для спама в этом сезоне... жаль... хотелось бы нагнуть именно сильный спам у них же дома...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 августа 2017, 22:09

      Ной ни к чему, лучше с молодежки подтянуть кого нибудь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Taps 11 августа 2017, 22:08

      Федун опять взялся за старое:
      тасовать тренеров, брать дешёвый отстой.
      7-е место, не более.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 11 августа 2017, 21:57

      Панова подписали и хватит

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 августа 2017, 21:25

      "Да мне по хер! Я тут ни кто"- сказал Каррера.

      6
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Gullit 76 11 августа 2017, 22:38

      Или ему сказали.

      4
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > SPARTAK 85 12 августа 2017, 00:36

      СКОРЕЕ ДАЛИ ПОНЯТЬ

      2
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