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    Фернандес хочет отдавать как можно больше голевых передач

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес сравнил игры своей команды против дебютантов Премьер-лиги текущего розыгрыша. По его словам, сейчас в российском чемпионате нет простых соперников.

    В матче пятого тура российской Премьер-лиги ЦСКА обыграл «Тосно» на выезде со счетом 2:1.

    — Вы сыграли против обоих дебютантов Премьер-лиги. Играть против «Тосно» было сложнее, чем против «СКА-Хабаровска»?

    — Сложно против любого соперника. Тем более, сейчас, против «Тосно», была игра на выезде. В российском чемпионате вообще нет простых соперников. Мы довольны победой над «Тосно». Она была очень важна для нас, особенно после поражения от «Рубина» в предыдущей игре. Теперь все наши мысли – о дерби в субботу против «Спартака».

    — Вы сделали первый в сезоне голевой пас. Довольны своей результативностью?

    — Я всегда стараюсь улучшать свою игру, работать над собой. Я должен помогать атаке, так что, конечно, хотел бы отдавать как можно больше голевых передач – это моя обязанность как флангового игрока.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.08.2017 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 августа 2017, 09:59

      Прочитал много интервью с Марио. Всегда говорит по делу, не бахвалится, не делает оскорбительных высказываний в адрес других клубов и их игроков (в отличие от наших доморощенных "звездуль"), а самое главное - играет практически весь сезон на высоком уровне. Удачи и здоровья тебе Марио!

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