Фернандес хочет отдавать как можно больше голевых передач

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сравнил игры своей команды против дебютантов Премьер-лиги текущего розыгрыша. По его словам, сейчас в российском чемпионате нет простых соперников.

В матче пятого тура российской Премьер-лиги ЦСКА обыграл «Тосно» на выезде со счетом 2:1.

— Вы сыграли против обоих дебютантов Премьер-лиги. Играть против «Тосно» было сложнее, чем против «СКА-Хабаровска»?

— Сложно против любого соперника. Тем более, сейчас, против «Тосно», была игра на выезде. В российском чемпионате вообще нет простых соперников. Мы довольны победой над «Тосно». Она была очень важна для нас, особенно после поражения от «Рубина» в предыдущей игре. Теперь все наши мысли – о дерби в субботу против «Спартака».

— Вы сделали первый в сезоне голевой пас. Довольны своей результативностью?

— Я всегда стараюсь улучшать свою игру, работать над собой. Я должен помогать атаке, так что, конечно, хотел бы отдавать как можно больше голевых передач – это моя обязанность как флангового игрока.