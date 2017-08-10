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    «Ливерпуль» влючился в борьбу за Луана, на которого претендует «Спартак»

    В 01:15 «Гремио» сыграет с «Годой-Крус» в рамках ответной встречи 1/8 финала Кубка Либертадорес.

    Согласно Globo, скауты «Ливерпуля» посетят встречу, чтобы просмотреть нападающего хозяев Луана. При этом источник отмечает, что переговоры со «Спартаком» по Луану состоялись. Сумма трансфера бразильского форварда оценивается в 20 миллионов евро.

    Издание утверждает, что дальнейшая информация по переходу появится после матча.

    Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера сказал, что между Луаном и защитником Эсекьелем Гараем выбрал бы аргентинца.

    Источник: Globo

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    10.08.2017 00:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 10 августа 2017, 13:28

      Луан в скором времени станет футболистом московского «Спартака». Об этом сообщает издание Terra. Согласно источнику, стороны окончательно договорились относительно трансфера. «Спартак» за Луана заплатит 25 миллионов евро. Напомним, в данный момент права на латиноамериканского нападающего принадлежат бразильскому «Гремио».

      Если сделка состоится, то красно-белые будут перечислять деньги частями, но точная формула неизвестна. Важно отметить, что 30 процентов прав на Луана принадлежат инвесторам и агентам.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 09:51

      Луан: пока спуртяк!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 августа 2017, 07:19

      опять цену набивают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 10 августа 2017, 05:17

      Это Спартак на 25 млн. раскручивают

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      pato08 10 августа 2017, 02:34

      Вот пи&@ры еб@/////е

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      nem00700 10 августа 2017, 01:11

      Не завтра в 00-15, а сегодня в 1-15

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 10 августа 2017, 01:05

      Эх, как бы не уплыл Луан на туманный...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > xLINDAx 10 августа 2017, 03:40

      Да нет,успокойся,Ливерпуль не заинтересован в Луане,тем более Коут остаётся,смысла в нем нет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > liverpool19861986 10 августа 2017, 11:42

      А, да - отклонили Барсу. Хотя сказать то сказали, что не продаётся, но ещё 22 дня оконных - мало ли как предложение поднимут..с Луаном, думаю, тоже до конца месяца потому тянуться будут вопросы.

      -2
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