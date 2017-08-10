«Ливерпуль» влючился в борьбу за Луана, на которого претендует «Спартак»

Луан в скором времени станет футболистом московского «Спартака». Об этом сообщает издание Terra. Согласно источнику, стороны окончательно договорились относительно трансфера. «Спартак» за Луана заплатит 25 миллионов евро. Напомним, в данный момент права на латиноамериканского нападающего принадлежат бразильскому «Гремио».
Если сделка состоится, то красно-белые будут перечислять деньги частями, но точная формула неизвестна. Важно отметить, что 30 процентов прав на Луана принадлежат инвесторам и агентам.
В 01:15 «Гремио» сыграет с «Годой-Крус» в рамках ответной встречи 1/8 финала Кубка Либертадорес.
Согласно Globo, скауты «Ливерпуля» посетят встречу, чтобы просмотреть нападающего хозяев Луана. При этом источник отмечает, что переговоры со «Спартаком» по Луану состоялись. Сумма трансфера бразильского форварда оценивается в 20 миллионов евро.
Издание утверждает, что дальнейшая информация по переходу появится после матча.
Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера сказал, что между Луаном и защитником Эсекьелем Гараем выбрал бы аргентинца.