«Ливерпуль» влючился в борьбу за Луана, на которого претендует «Спартак»

В 01:15 «Гремио» сыграет с «Годой-Крус» в рамках ответной встречи 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Согласно Globo, скауты «Ливерпуля» посетят встречу, чтобы просмотреть нападающего хозяев Луана. При этом источник отмечает, что переговоры со «Спартаком» по Луану состоялись. Сумма трансфера бразильского форварда оценивается в 20 миллионов евро.

Издание утверждает, что дальнейшая информация по переходу появится после матча.

Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера сказал, что между Луаном и защитником Эсекьелем Гараем выбрал бы аргентинца.