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    РФПЛ. «Зенит» ушел от поражения в Екатеринбурге благодаря голу Кокорина

    Матч пятого тура РФПЛ «Урал»«Зенит» завершился вничью 1:1. Голом в составе хозяев отметился Эрик Бикфалви. За сине-бело-голубых забил Александр Кокорин.

    Команда Роберто Манчини набрала 13 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с семью баллами поднялся на седьмую строчку.

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    Урал: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев (Лунгу, 59), Емельянов (Бавин, 74), Кулаков, Ильин (Портнягин, 84), Бикфалви.

    Зенит: Лунев, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Шатов (Краневиттер, 46), Ерохин, Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80).

    Предупреждения: Ильин, 77 – Нету, 77.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 19:18
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 10:39

      Молодец родной Урал. Хорошую игру показали. Увидели реальный уровень бомжей как и в матче с замечательной командой Иегуда.

      0
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 10 августа 2017, 08:36

      Зенит еще прибавит. А Урал - молодцы, хорошая команда, боеспособная.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 9 августа 2017, 19:53

      Молодцы. Порадовали. Особенно, Годзюрище

      4
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      Рейтинг: +67289

      portero > Karpathian 9 августа 2017, 20:59

      тащил сегодня!

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2017, 19:41

      это и есть настоящий Зенит и никакие аргентинцы тем более такие ничего хорошего в игре команды не поменяют

      1
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol > Garrincha58 9 августа 2017, 19:42

      Урал в этом году посильнее Краснодара будет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17808

      ilichkadr > Garrincha58 9 августа 2017, 20:41

      Поживем, увидим.........пока смотреть, окромя аргентинцев, не на кого. Исключение Кузяев - воспитанник академии Зенита.

      0
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      Рейтинг: +67289

      portero > ilichkadr 9 августа 2017, 21:02

      жаль выход не исполнил, быстро разыграли хороший момент был

      2
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      Рейтинг: +17808

      ilichkadr > portero 9 августа 2017, 22:58

      Да, уж..........но перспектива радует. Парень очень хорош, нашел своё место в команде.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 9 августа 2017, 19:29

      Ай, да Урал... Браво!

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 9 августа 2017, 19:26

      Не настроились на урал должным образом вот и наказали урал молодцы а наши надеюсь сделают выводи

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Tajik-za Zenit 9 августа 2017, 22:16

      С одной стороны недонастроились, а с другой ещё не пережили эйфорию от предыдущей победы в дерби.Кроме того-пока Нету играет в обороне в команде будут проблемы-привозы почтив каждой игре-Манчини должен это понять!

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      Рейтинг: +147

      udavMike 9 августа 2017, 19:22

      и Маммана тоже Нету

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 9 августа 2017, 19:22

      По первому тайму вообще было непонятно, кто на поле Зенит. Местами.)) Урал- молодцы!

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