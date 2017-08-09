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  • РФПЛ. «Зенит» ушел от поражения в Екатеринбурге благодаря голу Кокорина

РФПЛ. «Зенит» ушел от поражения в Екатеринбурге благодаря голу Кокорина

9 августа 2017, 19:18
16

Матч пятого тура РФПЛ «Урал»«Зенит» завершился вничью 1:1. Голом в составе хозяев отметился Эрик Бикфалви. За сине-бело-голубых забил Александр Кокорин.

Команда Роберто Манчини набрала 13 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с семью баллами поднялся на седьмую строчку.

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Урал: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев (Лунгу, 59), Емельянов (Бавин, 74), Кулаков, Ильин (Портнягин, 84), Бикфалви.

Зенит: Лунев, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Шатов (Краневиттер, 46), Ерохин, Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80).

Предупреждения: Ильин, 77 – Нету, 77.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Зенит
Комментарии (16)
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sochi-2013
1502295739
По первому тайму вообще было непонятно, кто на поле Зенит. Местами.)) Урал- молодцы!
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udavMike
1502295774
и Маммана тоже Нету
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Tajik-za Zenit
1502296003
Не настроились на урал должным образом вот и наказали урал молодцы а наши надеюсь сделают выводи
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Manilov
1502296170
Ай, да Урал... Браво!
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Garrincha58
1502296875
это и есть настоящий Зенит и никакие аргентинцы тем более такие ничего хорошего в игре команды не поменяют
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Karpathian
1502297596
Молодцы. Порадовали. Особенно, Годзюрище
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Большой Медведь
1502343367
Зенит еще прибавит. А Урал - молодцы, хорошая команда, боеспособная.
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OfaZavr
1502350763
Молодец родной Урал. Хорошую игру показали. Увидели реальный уровень бомжей как и в матче с замечательной командой Иегуда.
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