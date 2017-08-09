РФПЛ. «Зенит» ушел от поражения в Екатеринбурге благодаря голу Кокорина

Матч пятого тура РФПЛ «Урал» – «Зенит» завершился вничью 1:1. Голом в составе хозяев отметился Эрик Бикфалви. За сине-бело-голубых забил Александр Кокорин.

Команда Роберто Манчини набрала 13 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с семью баллами поднялся на седьмую строчку.

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Урал: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев (Лунгу, 59), Емельянов (Бавин, 74), Кулаков, Ильин (Портнягин, 84), Бикфалви.

Зенит: Лунев, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Шатов (Краневиттер, 46), Ерохин, Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80).

Предупреждения: Ильин, 77 – Нету, 77.

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