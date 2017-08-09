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    ФНЛ. «Кубань» уступила «Сибири»; «Томь» обыграла «Волгарь», одержав четвертую победу подряд

    В матче 7-го тура первенства ФНЛ «Томь» на своем поле одержала победу над «Волгарем» – 2:1. Данный успех стал для томского клуба четвертым кряду.

    В другой встрече «Сибирь» в большинстве оказалась сильнее «Кубани» со счетом 2:0.

    Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Сибирь (Новосибирск) – Кубань (Краснодар) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Галыш, 64; 2:0 – Магаль, 85.

    Удаление: нет – Коновалов, 61.

    Томь (Томск) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Саная, 17; 2:0 – Пульич, 24; 2:1 – Сутормин, 37.

    Удаления: Саная, 50 – Таказов, 50.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 17:07
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