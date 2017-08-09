Нигматуллин ставит на ничью в матче «Рубина» и «Локомотива»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что «Рубин» в предстоящем матче с «Локомотивом» будет нацелен на победу, так как даже ничья вряд ли удовлетворит руководство казанского клуба после невнятного старта в чемпионате России.

«Рубин» от матча к матчу становится все больше похожим на команду Бердыева. С «Локомотивом» они, возможно, постараются сыграть первым номером. «Рубин» точно не будет удовлетворен ничейным исходом, а потому будет играть на победу. И все же мне кажется, что команды не смогут выявить победителя в этом матче.

Конечно, «Локомотиву» очень не хватает Ари. Понятно, в клубе рассчитывали, что именно он будет главной атакующей силой команды, но обстоятельства сложились иначе. Миранчук чистым форвардом тоже никогда не был, так что ждать от него яркой игры не приходится. Наверное, все-таки Фарфан должен взять на себя проблемную зону в этот непростой для команды период», – сказал Нигматуллин.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» пройдет в среду, 9 августа, в 20:00 по московскому времени.