Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак считает закономерным результат матча с «Амкаром»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча 5-го тура чемпионата России с «Амкаром». Напомним, встреча в Перми завершилась без забитых голов – 0:0.

    «Мы прекрасно понимали, насколько сегодня будет сложно. «Амкару» нечего терять, им кровь из носу надо было добиваться победы дома.

    Два дня между играми — это недостаточный срок на восстановление. Тяжеловато двигались, не хватало свежести. Но в целом абсолютно равная игра, и итог закономерный», — заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2017 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. 10 августа 2017, 17:56

      Ghfmyf

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11