Семак считает закономерным результат матча с «Амкаром»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча 5-го тура чемпионата России с «Амкаром». Напомним, встреча в Перми завершилась без забитых голов – 0:0.

«Мы прекрасно понимали, насколько сегодня будет сложно. «Амкару» нечего терять, им кровь из носу надо было добиваться победы дома.

Два дня между играми — это недостаточный срок на восстановление. Тяжеловато двигались, не хватало свежести. Но в целом абсолютно равная игра, и итог закономерный», — заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».