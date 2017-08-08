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    Генич: «Трансферная кампания «Зенита» – топ»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о летней трансферной кампании «Зенита», в частности, о переходе Матиаса Краневиттера из «Атлетико».

    Сегодня петербургский клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним аргентинским хавбеком. Ранее состав сине-бело-голубых пополнили его соотечественники – полузащитники Леандро Паредес и Себастьян Дриусси, а также защитник Эмануэль Мамана.

    «Хорошее приобретение. Злой, агрессивный, с объемом. Такой Симеоне-стайл. Трансферная кампания «Зенита» – топ», – написал Генич на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    08.08.2017 16:46
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    Комментарии32
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 8 августа 2017, 19:59

      Народные деньги дербанить большого ума не надо.

      -1
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > bombardir70 10 августа 2017, 18:13

      Нада.

      -3
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 8 августа 2017, 18:44

      У Генича язык длинный и ляпает очень часто всякую ерунду , топ на уровне чего ??? Внутреннего чемпионата , возможно но ещё не факт ...........

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 августа 2017, 18:00

      Да, Зенит сработал на трансферном рынке как никогда отлично! Самое главное, что это игроки с опытом хотя ещё и молодые, до конца ещё не раскрылись. При Манчини у них есть все шансы стать ещё лучше, а значит у Зенита будет возможность продать их в будущем гораздо дороже! Остальным клубам в РФПЛ нужно поучиться!!!

      10
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Fan Loko mik 8 августа 2017, 18:08

      ага вспомни до этого что происходило и не ищи себе кумира да молодцы хорошо провели тран. окно но сколько игроков они загубили там зенит 2 на максималках будет не в зоне вылета в рфпл)))

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > h3LL1k 8 августа 2017, 18:09

      Ну да, много игроков они загубили, надеюсь в этом году раздадут всех кто не нужен или не подходит Манчини.

      3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Fan Loko mik 8 августа 2017, 18:14

      да там не все захотят уйти там зп больше чем в других клубах молло раз в 10 больше получает чем кс щас ему могут предложить) ладно будь что будет надеюсь в этом году возьмёт кто то из Российских клубов ЛЕ) буду очень рад! И за хорошие выступление парней в ЛЧ)

      2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Fan Loko mik 8 августа 2017, 20:06

      Поучиться надо.Но надо баблосы иметь на такую учебу

      2
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > SapogSpb 10 августа 2017, 18:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не возьмут.

      -4
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      Рейтинг: +2051

      almanev 8 августа 2017, 17:54

      К зиме станет ясно топ или нет, пока рановато так говорить

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > almanev 8 августа 2017, 18:27

      К концу сезона узнаем топ или нет, вот это да!

      3
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 8 августа 2017, 17:36

      С таким подбором игроков Зенит должен брать ЛЕ

      8
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > SapogSpb 9 августа 2017, 09:14

      не могу не согласиться

      0
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > orstho-68 10 августа 2017, 18:14

      А возьмут в рот.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 > Tяп Ляп. 11 августа 2017, 10:38

      Поручик, грубовато и пошловато

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp 8 августа 2017, 17:32

      рано пока говорить про топ.. но начало мне понравилось.....

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 августа 2017, 17:30

      при наличии денег,это не удивительно

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11239

      alp > Asbjorn 8 августа 2017, 17:51

      "мир делиться на 2 категории людей - одни" что то покупают, другие считают чужие бабки.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > alp 8 августа 2017, 18:13

      Да по хую на ваши бабки

      -3
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > 10 августа 2017, 18:14

      Мои.

      -3
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 8 августа 2017, 17:24

      Так ни у кого и не бомбит особо,проиграли по делу,но вам не стоит обольщаться,сезон впереди весь.В прошлом году мы тоже тяжело вкатывались и долго запрягали,а по ходу турнира имели ряд разгромных поражений,итог же известен.Зенит указал на ошибки и что надо исправить,остаётся надеяться что Федун тоже внимательно смотрел этот матч и не забывает,что скоро у нас старт в ЛЧ,нужно укреплять все линии,прежде всего оборону.Было кстати интересно взглянуть в этом матче на противостояние двух лучших опорников в России-Фернандо-Паредес.

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 августа 2017, 17:21

      Нельзя создавать такие группировки, чревато.

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      Рейтинг: +151

      platinum93 8 августа 2017, 17:13

      главное чтобы все раскрылись и заиграли, а так на пока по первым впечатлениям конечно топ, но только время покажет кто будет стабильно доказывать свою мастеровитость

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