Генич: «Трансферная кампания «Зенита» – топ»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о летней трансферной кампании «Зенита», в частности, о переходе Матиаса Краневиттера из «Атлетико».

Сегодня петербургский клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним аргентинским хавбеком. Ранее состав сине-бело-голубых пополнили его соотечественники – полузащитники Леандро Паредес и Себастьян Дриусси, а также защитник Эмануэль Мамана.

«Хорошее приобретение. Злой, агрессивный, с объемом. Такой Симеоне-стайл. Трансферная кампания «Зенита» – топ», – написал Генич на своей странице в твиттере.