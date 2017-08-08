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Генич: «Трансферная кампания «Зенита» – топ»

8 августа 2017, 16:46
34

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о летней трансферной кампании «Зенита», в частности, о переходе Матиаса Краневиттера из «Атлетико».

Сегодня петербургский клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним аргентинским хавбеком. Ранее состав сине-бело-голубых пополнили его соотечественники – полузащитники Леандро Паредес и Себастьян Дриусси, а также защитник Эмануэль Мамана.

«Хорошее приобретение. Злой, агрессивный, с объемом. Такой Симеоне-стайл. Трансферная кампания «Зенита» – топ», – написал Генич на своей странице в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Краневиттер Матиас Генич Константин
Комментарии (34)
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Александ1982
1502200232
значит скоро подымут ценны на газ
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Рулонъ Обоевъ
1502200397
Генич: «Трансферная кампания «Зенита» – гоп»
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Svoysvoemubrat
1502201567
Что же ты, Костя, прогноз давал, что Зенит не забьет больше 1,5 ? Ты уж определись умный или красивый.
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platinum93
1502201612
главное чтобы все раскрылись и заиграли, а так на пока по первым впечатлениям конечно топ, но только время покажет кто будет стабильно доказывать свою мастеровитость
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Asbjorn
1502202631
при наличии денег,это не удивительно
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alp
1502202733
рано пока говорить про топ.. но начало мне понравилось.....
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orstho-68
1502202964
С таким подбором игроков Зенит должен брать ЛЕ
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Fan Loko mik
1502204413
Да, Зенит сработал на трансферном рынке как никогда отлично! Самое главное, что это игроки с опытом хотя ещё и молодые, до конца ещё не раскрылись. При Манчини у них есть все шансы стать ещё лучше, а значит у Зенита будет возможность продать их в будущем гораздо дороже! Остальным клубам в РФПЛ нужно поучиться!!!
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ВЛАДИВОСТОК
1502207097
У Генича язык длинный и ляпает очень часто всякую ерунду , топ на уровне чего ??? Внутреннего чемпионата , возможно но ещё не факт ...........
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bombardir70
1502211592
Народные деньги дербанить большого ума не надо.
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