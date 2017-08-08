РФПЛ. «СКА-Хабаровск» в родных стенах переиграл «Анжи»

В матче пятого тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле нанес поражение «Анжи». Победу хозяевам поля принесли голы Мирослава Марковича и Николая Калинского.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

СКА-Хабаровск – Анжи (Махачкала) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Маркович, 68; 2:0 – Калинский, 90+4.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов (Казанков, 46), Черевко, Баляйкин (Калинский, 67), Корян (Никифоров, 73), Маркович, Дедечко, Наваловский.

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев (Долгов, 71), Данченко, Афонин, Маркелов, Липартия (Мамтов, 57), Базелюк (Кацаев, 57).

Предупреждения: Эдиев, 57; Довбня, 88 – Фибел, 90+2.

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