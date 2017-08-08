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    РФПЛ. «СКА-Хабаровск» в родных стенах переиграл «Анжи»

    В матче пятого тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле нанес поражение «Анжи». Победу хозяевам поля принесли голы Мирослава Марковича и Николая Калинского.

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    СКА-Хабаровск – Анжи (Махачкала) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Маркович, 68; 2:0 – Калинский, 90+4.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов (Казанков, 46), Черевко, Баляйкин (Калинский, 67), Корян (Никифоров, 73), Маркович, Дедечко, Наваловский.

    «Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев (Долгов, 71), Данченко, Афонин, Маркелов, Липартия (Мамтов, 57), Базелюк (Кацаев, 57).

    Предупреждения: Эдиев, 57; Довбня, 88 – Фибел, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 12:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. 10 августа 2017, 18:16

      Ма-ла-цы.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 8 августа 2017, 20:16

      Очень приличная команда....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2017, 18:40

      Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      -lol- 8 августа 2017, 14:43

      И кадыровцы проиграли, и игиловцы, прям праздник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 8 августа 2017, 14:18

      Этого Григоряна надо вып...ть пока не поздно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 8 августа 2017, 14:09

      этого следовало ожидать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 8 августа 2017, 13:55

      Вот и начало, так держать!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67288

      portero 8 августа 2017, 13:29

      с Победой ! чуял что сегодня есть шансы..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > portero 10 августа 2017, 18:17

      С пабедай!

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 августа 2017, 13:18

      С первыми очками,дальневосточники!Если не дома,то когда?)

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 августа 2017, 13:13

      Молодцы Дальневосточники!С почином!

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