«Атлетико» не интересно возвращение Турана

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран вряд ли окажется в составе мадридского «Атлетико» в текущее межсезонье. Ранее агент футболиста предлагал его услуги бывшему клубу турка, но главный тренер мадридцев Диего Симеоне отказался от такого предложения.

Туран мог оказаться ранее в «Галатасарае», но для этого ему надо было пойти на снижение зарплаты, чего турок делать не захотел. «Барселона» продолжает искать варианты трудоустройства для своего футболиста.

Напомним, что Туран выступал в составе «Галатасарая» с 2003 по 2011 год. Затем он перешел в «Атлетико» за 13 миллионов евро. В 2015 году он перешел в «Барселону» уже за 34 миллиона.

Действующий контракт Турана с каталонским клубом рассчитан до середины 2020 года.