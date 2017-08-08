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    «Атлетико» не интересно возвращение Турана

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран вряд ли окажется в составе мадридского «Атлетико» в текущее межсезонье. Ранее агент футболиста предлагал его услуги бывшему клубу турка, но главный тренер мадридцев Диего Симеоне отказался от такого предложения.

    Туран мог оказаться ранее в «Галатасарае», но для этого ему надо было пойти на снижение зарплаты, чего турок делать не захотел. «Барселона» продолжает искать варианты трудоустройства для своего футболиста.

    Напомним, что Туран выступал в составе «Галатасарая» с 2003 по 2011 год. Затем он перешел в «Атлетико» за 13 миллионов евро. В 2015 году он перешел в «Барселону» уже за 34 миллиона.

    Действующий контракт Турана с каталонским клубом рассчитан до середины 2020 года.

    Источник: Marca

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    08.08.2017 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +288

      NotFound 8 августа 2017, 13:44

      В атлетико играл на высоком уровне

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