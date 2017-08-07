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    «Локомотив» уже дважды подвергся проверке на допинг с начала сезона

    Допинг-офицеры УЕФА уже два раза проверили игроков «Локомотива» на запрещенные препараты в течение нынешнего сезона. Пробы были взяты у футболистов железнодорожников и «СКА-Хабаровска» во время матча четвертого тура РФПЛ. Также проверке в прошедший уик-энд подверглись ЦСКА и «Рубин». Согласно регламенту, представители УЕФА вызвали на допинг-контроль по два футболиста из каждой команды.

    Напомним, в прошлом туре была проведена проверка футболистов «Ахмата» и «Динамо».

    Помимо прочего, допинг-офицеры посещали с визитом «Локомотив» за три дня до встречи с хабаровчанами.

    Примечательно, что в минувшем сезоне ни в РФПЛ, ни в ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 16:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +47

      майкл 7 августа 2017, 20:20

      антидопинговое агенство WADA обнаружило в моче Российских футболистов тормозную жидкость

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 18:31

      В минувшем сезоне ни в РФПЛ, ни в ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы, потому мясо и конюшня в ЛЧ вышли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1308

      Taps 7 августа 2017, 18:22

      Кокаин ?
      "Южное крепкое" ?
      Вермуть ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 7 августа 2017, 18:00

      Просто с.ки не верят,как не приобретая игроков за бешенные деньги,можно так удачно выступать. Локо чемпион!

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 августа 2017, 17:51

      В портвейне обнаружено небольшое количество крови...:-)

      0
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      Рейтинг: +73

      Шейник 7 августа 2017, 17:09

      даже там понимают, что для локо 4 победы на старте нонсенс!!! вот и проверяют)))

      -2
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      Рейтинг: +547

      avera > Шейник 7 августа 2017, 17:14

      А Спартак перестал принимать и 1-5!

      5
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