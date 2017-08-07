«Локомотив» уже дважды подвергся проверке на допинг с начала сезона

Допинг-офицеры УЕФА уже два раза проверили игроков «Локомотива» на запрещенные препараты в течение нынешнего сезона. Пробы были взяты у футболистов железнодорожников и «СКА-Хабаровска» во время матча четвертого тура РФПЛ. Также проверке в прошедший уик-энд подверглись ЦСКА и «Рубин». Согласно регламенту, представители УЕФА вызвали на допинг-контроль по два футболиста из каждой команды.

Напомним, в прошлом туре была проведена проверка футболистов «Ахмата» и «Динамо».

Помимо прочего, допинг-офицеры посещали с визитом «Локомотив» за три дня до встречи с хабаровчанами.

Примечательно, что в минувшем сезоне ни в РФПЛ, ни в ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы.