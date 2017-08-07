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  • «Локомотив» уже дважды подвергся проверке на допинг с начала сезона

«Локомотив» уже дважды подвергся проверке на допинг с начала сезона

7 августа 2017, 16:59
7

Допинг-офицеры УЕФА уже два раза проверили игроков «Локомотива» на запрещенные препараты в течение нынешнего сезона. Пробы были взяты у футболистов железнодорожников и «СКА-Хабаровска» во время матча четвертого тура РФПЛ. Также проверке в прошедший уик-энд подверглись ЦСКА и «Рубин». Согласно регламенту, представители УЕФА вызвали на допинг-контроль по два футболиста из каждой команды.

Напомним, в прошлом туре была проведена проверка футболистов «Ахмата» и «Динамо».

Помимо прочего, допинг-офицеры посещали с визитом «Локомотив» за три дня до встречи с хабаровчанами.

Примечательно, что в минувшем сезоне ни в РФПЛ, ни в ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив СКА-Хабаровск ЦСКА Рубин
Комментарии (7)
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Шейник
1502114971
даже там понимают, что для локо 4 победы на старте нонсенс!!! вот и проверяют)))
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kotmyshka
1502117479
В портвейне обнаружено небольшое количество крови...:-)
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triton004
1502118027
Просто с.ки не верят,как не приобретая игроков за бешенные деньги,можно так удачно выступать. Локо чемпион!
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Taps
1502119328
Кокаин ? "Южное крепкое" ? Вермуть ?
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paracetamol
1502119888
В минувшем сезоне ни в РФПЛ, ни в ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы, потому мясо и конюшня в ЛЧ вышли.
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майкл
1502126449
антидопинговое агенство WADA обнаружило в моче Российских футболистов тормозную жидкость
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