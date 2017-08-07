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    «Спартак» начал переговоры с бывшим защитником «Зенита»

    «Спартак» начал переговоры по трансферу защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, который известен в России по выступлению в составе «Зенита», сообщает Superdeporte. Известно, что аргентинец имеет на руках предложения от «Ювентуса», «Интера» и еще ряда серьезных европейских клубов. При этом сам футболист не против вернуться в Россию.

    «Спартак» продолжает искать усиление защитной линии перед стартом в Лиге чемпионов. «Валенсия» готова расстаться со своим футболистом за 25 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2017 11:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 8 августа 2017, 00:40

      После 5-1 сейчас полетят утка за уткой!!!

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 августа 2017, 18:36

      Чушь!!!
      25 млн. за трансфер ЦЗ от Спартака - не верится!
      Зарплата примерно 4-5 млн. за сезон - нереально.. Спартак сам декларировал, что зарплата лидеров не будет кардинально отличаться от основы, в целом!
      Ну и, наконец, Гарай, при имеющихся предложениях, перейти в Спартак - нонсенс!

      1
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      Рейтинг: +16

      Spbq 7 августа 2017, 15:57

      Он не перейдет. Его жена не вернется в Россию

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 7 августа 2017, 15:16

      Гарай из "Зенита"-то ушел, потому что Тамара (жена Эсекьеля) пригрозила ему разводом, если они не переедут в Испанию. Какой "Спартак"? Бред!

      4
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      Рейтинг: +65

      Koshastiy 7 августа 2017, 13:13

      Ага, спартак скорее Алекса Хантера из фифы подпишет, чем Гарая. Лол.

      0
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 7 августа 2017, 12:22

      хороший защитник

      2
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      Рейтинг: +123

      eriquexruots 7 августа 2017, 11:57

      Из бывших Зенитовцев в Спартак максимум могут перейти Губочан и Ломбертс.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > eriquexruots 7 августа 2017, 12:46

      Янбаев и Кульков :)

      0
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      Рейтинг: +67288

      portero 7 августа 2017, 11:45

      что-то верится с трудом, в этот трансфер.

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 11:39

      Утки полетели..

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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 августа 2017, 11:33

      С его женой нужно договариваться.

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