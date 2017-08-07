«Спартак» начал переговоры с бывшим защитником «Зенита»

«Спартак» начал переговоры по трансферу защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, который известен в России по выступлению в составе «Зенита», сообщает Superdeporte. Известно, что аргентинец имеет на руках предложения от «Ювентуса», «Интера» и еще ряда серьезных европейских клубов. При этом сам футболист не против вернуться в Россию.

«Спартак» продолжает искать усиление защитной линии перед стартом в Лиге чемпионов. «Валенсия» готова расстаться со своим футболистом за 25 миллионов евро.