Веденеев: «Матч проиграл Каррера, который до сих пор не понял, кто такой Комбаров»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что в поражении «Спартака» виноваты не конкретные игроки, а Массимо Каррера, который допускает ошибки с составом своей команды.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Мы говорили о том, как опасен Промес. Что у него не получилось?

– Промес играл как обычно. Но! В отличие от Комбарова, Смольников на своем фланге в обороне играл строго, а рядом с ним всегда были либо Ерохин, либо Кузяев. Убойная зона Промеса была закрыта практически наглухо.

Вообще скажу так: «Спартак» разгромлен закономерно, а матч проиграл не Промес, а тренер Каррера, который до сих пор не понял, кто такой Комбаров. Но это проблемы «Спартака»: действующий чемпион России, если не ошибаюсь, впервые в истории пропустил пять голов в одном матче. Не собираюсь давать оценки работе Карреры, но когда он целует игроков, а команда в то же время горит синим пламенем, то слов нет. Пусть и дальше целует...

– Манчини на его фоне смотрится фигурой?

– Манчини может публично высказать критические оценки в адрес одного из лидеров. И вот результат: Шатов со «Спартаком» сыграл так, как никогда! От обороны, от борьбы, от возврата в штрафнкю. И только потом думал об атаке. Крайне полезно действовал Олег.

Благодаря Манчини по-новому заиграли Шатов и Кокорин. Они просто поняли, как надо играть в футбол по-настоящему. Убедил он их, что 90 процентов успеха – это отбор мяча. И, похоже, делают они это не из-под палки, но осознанно. Если так, то «Зенит» ждет большое будущее.

Но за силой убеждения не позабудем и о тактике, замысле на игру. Так вот, Манчини обыграл Карреру по трем пунктам. Первое – это Кокорин в атаке. Именно в матче со «Спартаком», когда требовалось выключить из игры треугольник хавбеков во главе с Глушаковым путем длинных передач и ни в коем случае не пытаться возиться с мячом в центре, нужен был не Дзюба, а Кокорин и Дриусси. И мы видели, что длинные передачи в зону крайних защитников, где играли убегавшие вперед Ещенко и Комбаров, на 90 процентов принимались Кокориным и Дриусси. Мяч в мгновение ока оказывался у штрафной «Спартака», что лишило его главного козыря – отбора и контратаки.

Так что первый пункт зенитовской программы был таким: Кокорин и длинные передачи. Кришито прекрасно ими владеет. Настоящий профессионал – сразу под левую ногу и пас вдоль бровки. Паредес в этом смысле составлял ему добрую компанию. И Кокорин затерзал защитников «Спартака» – стелились они в подкатах, выбивали мяч, но потом упустили.

Второй пункт победной программы «Зенита» – это центральные защитники и вообще оборона. В действиях той пары, что вышла на поле в центре – Иванович и Маммана – появилась надежность. Новичок играл с «листа», но смотрелся хорошо. Думаю, это будет железная пара в центре. Кроме того, появление Маммана позволило вернуть Кришито на привычный фланг.

Третье – это нейтрализация Промеса. Смольников был дисциплинирован, а Кузяев сделал все для того, чтобы лидеру «Спартака» не так сладко было смещаться в середину. И чемпион «поплыл». Не ждали они такой игры от «Зенита», тот же Кузяев их, надо полагать, здорово удивил. Не только голом и передачей – игрой толковой.