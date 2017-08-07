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    Веденеев: «Матч проиграл Каррера, который до сих пор не понял, кто такой Комбаров»

    Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что в поражении «Спартака» виноваты не конкретные игроки, а Массимо Каррера, который допускает ошибки с составом своей команды.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    – Мы говорили о том, как опасен Промес. Что у него не получилось?

    – Промес играл как обычно. Но! В отличие от Комбарова, Смольников на своем фланге в обороне играл строго, а рядом с ним всегда были либо Ерохин, либо Кузяев. Убойная зона Промеса была закрыта практически наглухо.

    Вообще скажу так: «Спартак» разгромлен закономерно, а матч проиграл не Промес, а тренер Каррера, который до сих пор не понял, кто такой Комбаров. Но это проблемы «Спартака»: действующий чемпион России, если не ошибаюсь, впервые в истории пропустил пять голов в одном матче. Не собираюсь давать оценки работе Карреры, но когда он целует игроков, а команда в то же время горит синим пламенем, то слов нет. Пусть и дальше целует...

    – Манчини на его фоне смотрится фигурой?

    – Манчини может публично высказать критические оценки в адрес одного из лидеров. И вот результат: Шатов со «Спартаком» сыграл так, как никогда! От обороны, от борьбы, от возврата в штрафнкю. И только потом думал об атаке. Крайне полезно действовал Олег.

    Благодаря Манчини по-новому заиграли Шатов и Кокорин. Они просто поняли, как надо играть в футбол по-настоящему. Убедил он их, что 90 процентов успеха – это отбор мяча. И, похоже, делают они это не из-под палки, но осознанно. Если так, то «Зенит» ждет большое будущее.

    Но за силой убеждения не позабудем и о тактике, замысле на игру. Так вот, Манчини обыграл Карреру по трем пунктам. Первое – это Кокорин в атаке. Именно в матче со «Спартаком», когда требовалось выключить из игры треугольник хавбеков во главе с Глушаковым путем длинных передач и ни в коем случае не пытаться возиться с мячом в центре, нужен был не Дзюба, а Кокорин и Дриусси. И мы видели, что длинные передачи в зону крайних защитников, где играли убегавшие вперед Ещенко и Комбаров, на 90 процентов принимались Кокориным и Дриусси. Мяч в мгновение ока оказывался у штрафной «Спартака», что лишило его главного козыря – отбора и контратаки.

    Так что первый пункт зенитовской программы был таким: Кокорин и длинные передачи. Кришито прекрасно ими владеет. Настоящий профессионал – сразу под левую ногу и пас вдоль бровки. Паредес в этом смысле составлял ему добрую компанию. И Кокорин затерзал защитников «Спартака» – стелились они в подкатах, выбивали мяч, но потом упустили.

    Второй пункт победной программы «Зенита» – это центральные защитники и вообще оборона. В действиях той пары, что вышла на поле в центре – Иванович и Маммана – появилась надежность. Новичок играл с «листа», но смотрелся хорошо. Думаю, это будет железная пара в центре. Кроме того, появление Маммана позволило вернуть Кришито на привычный фланг.

    Третье – это нейтрализация Промеса. Смольников был дисциплинирован, а Кузяев сделал все для того, чтобы лидеру «Спартака» не так сладко было смещаться в середину. И чемпион «поплыл». Не ждали они такой игры от «Зенита», тот же Кузяев их, надо полагать, здорово удивил. Не только голом и передачей – игрой толковой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.08.2017 10:57
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 августа 2017, 20:07

      Как ни странно, но я согласен с автором полностью!

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 7 августа 2017, 18:06

      Я матч только концовку посмотрел! но истинных виновников не видел! только потом прочитал про Комбарова и Реброва!
      Я всегда говорил в защите должны играть защитники и по фактуре и по мастерству и не важно на какой позиции! Комбаров не защитник, все матчи где Спартак проигрывал , неизменным было одно , зачастую мячи приходят с его позиции!
      Ребров средний вратарь, а нужен хороший , может дать шанс Селихову, он может выстрелить! тот же Лунев, Лодыгина на лавку наконец-таки посадил!

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 7 августа 2017, 12:58

      Может Каррера и понял кто такой Комбаров, но вот только замены ему нет на данный момент. Не от хорошей жизни в прошлом сезоне Зобнин помогал Комбарову против Фернандеса... Только сейчас Зобнин травмирован, а Пашалич пока еще не готов играть в основе.

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      Рейтинг: +8019

      nik55 > ramos6548 7 августа 2017, 13:06

      замену можно всегда найти-----но Комбаров не первую игру портит

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > nik55 7 августа 2017, 13:11

      Меня просто удивляют люди, которые говорят, что нет замены игроку (Комбаров)....Их просто надо искать и наигрывать, а лучше купить на конкретную позицию....Его школьник на стометровке просто уделает, он же бегать не умеет.

      2
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Alex3920486 7 августа 2017, 16:05

      Я же не говорю что на Диме свет клином сошелся?! Просто сейчас вместо него можно на поле поставить только Тигиева. Может это и выход, я хз. Но я думаю Массимо пробовал этот вариант.

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > nik55 7 августа 2017, 20:34

      ну значит пока не нашли, каррера не дурак,видит он все.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 7 августа 2017, 12:30

      Кто ещё кроме вратаря Артёма Реброва участвовал в том что слили матч Зениту явно было видно что кто-то из защитников постарались в кавычках помочь проиграть матч да и Каррера тактически проиграл Манчини если последний играл с одним нападающим Кокориным то Массимо играл той же схемой что и в прошлом матче а надо было больше уделить внимание в обороне и играть с одним нападающим но к сожелению изменения небыли и результат на лицо.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 августа 2017, 12:24

      Как говорил т. Сталин:"Извините, других писателей у меня для вас нет!"

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Tostao 7 августа 2017, 13:12

      Не надо смешивать политику и спорт....

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 августа 2017, 12:22

      Ну да, конечно, он не понимает))). Может Веденеев посоветует хорошего крайнего защитника с правильным паспортом? Только просьба называть реальные кандидатуры из числа тех, что реально могут перейти

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > filosof sparty 7 августа 2017, 18:02

      Да любого, только не комбарова!!!!!!! после того как его на ЧМ-2014, Мертенс как ребёнка накручивал, ( а у вас к слову на носу ЛЧ, а там исполнители могут и покруче попасться) для меня этот футболист как защитник умер! защитник это не его позиция! у Спартака меняются тренеры, но не один так этого и не понял!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > KalterJax 7 августа 2017, 23:07

      Так, а где кандидатуры то? Это ж демагогия обычная

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 7 августа 2017, 12:01

      Да, к сожалению, Комбаров очень слабое звено, и вчера это было очень хорошо видно на фоне Зенита.

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 7 августа 2017, 12:00

      игру проиграли селекционеры спартака, которые вообще забили на свою работу, ни одного толкового усиления за лето!!! футбол это тоже бизнес - чем больше вложишь тем больше получишь, зенит тому пример......
      А впереди еще лига чемпионов....вот позорище то опять будет...

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Drezden85 8 августа 2017, 17:25

      Ну не всегда! помнишь португало-бразильское динамо, когда они ещё вышли на поле вообще без русских футболистов? тогда вложения были огромными, а результаты никакими! одни только Манише с Коштиньей, во сколько динамовцем обошлись!)

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 7 августа 2017, 11:46

      Ну вот началось(((((( снова тренер виноват, наверное Каррера сказал Реброву мяч в ворота отбивать а не в поле?.... да Зенит был лучше и ему повезло больше, 3 мяча могли и не залететь... первый если бы не ошибка Фернандо, 4 отличный удар Кузяева, такие залетают 1 из10, вчера залетел, и автогол..... и счет был бы 2:1 и другие комментарии и разговоры, все бы помнили момент Промеса, который не попал в пустые ворота...... поражение есть поражение и не важно 5:1 или 1:0, Спартак получил хороший пинок под зад, и надеюсь после такого сделает выводы и снова заиграет нормально..... По началу сезона было видно, что некоторые наши (российские) игроки, добились цели и больше им ни чего не надо, а про Карреру, когда он уходил он улыбался и думаю, что он знал, что так и будет, видел по настрою команды, на 100% уверен предупреждал их, но "звезды" думают только о зарплатах, после такого вряд ли хоть кому-то Федун поднимет её, так что даже в таком поражении есть свои плюсы)))) пусть лентяи задумаются над своим поведением......
      З.Ы. у каждого футболиста, даже у нашего, должна быть цель стать чемпионом мира и получить золотой мяч, даже если она не достижима, только тогда он будет постоянно развиваться....

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      Рейтинг: +65

      Koshastiy > Andrew01 7 августа 2017, 12:21

      Нет, друг. Между 1:0 и 5:1 огромная пропасть. За пять голов можно пять матчей выиграть со счетом один ноль.

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Koshastiy 7 августа 2017, 13:38

      Немного о другом говоришь, Зенит за этот матч 15 очков не получит, поэтому 1:0 или 5:1 не большая разница, только в ощущении полной победы над соперником. Я согласен лучше выиграть 5 игр по 1:0 чем одну 5:1 и 4 проиграть.
      Такой счет важен только в плей офф где считается сумма голов, а в чемпионате это может как помочь в конце сезона так и может остаться просто одной из побед...

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      Рейтинг: +65

      Koshastiy > Andrew01 7 августа 2017, 15:51

      Бесспорно. Но я говорю о том, что если бы счет был 1:0, то всего этого кипиша бы не было. Если бы игра завершилась с таким счетом, не думаю что было бы столько критики. А здесь как ты выразился, произошел "пинок под зад". Такой же, как произошел год назад в матче с АЕКом. Я не являюсь болельщиком Спартака, но надеюсь что этот матч как и год назад пойдет Спартаку на пользу и команда достойно представит нашу страну в Лиге Чемпионов.

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 7 августа 2017, 11:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Матч проиграл Каррера, который до сих пор не понял, что он не тренер»

      -5
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > sochi-2013 7 августа 2017, 12:24

      Хоть все уминусуйтесь! Пока это не поймете, Спартак будет болтаться в середине. После первой игры Карреры, в качестве главного тренера, было ясно, что тренерская мысль в игре команды отсутствует. Желаю Спартаку, скорее найти своего тренера, свою игру и вернуться в чемпионскую гонку.

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > sochi-2013 7 августа 2017, 13:07

      нечано минуснул,,, Согласен по поводу мясников...

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