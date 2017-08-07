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  • Веденеев: «Матч проиграл Каррера, который до сих пор не понял, кто такой Комбаров»

Веденеев: «Матч проиграл Каррера, который до сих пор не понял, кто такой Комбаров»

7 августа 2017, 10:57
27

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что в поражении «Спартака» виноваты не конкретные игроки, а Массимо Каррера, который допускает ошибки с составом своей команды.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Мы говорили о том, как опасен Промес. Что у него не получилось?

– Промес играл как обычно. Но! В отличие от Комбарова, Смольников на своем фланге в обороне играл строго, а рядом с ним всегда были либо Ерохин, либо Кузяев. Убойная зона Промеса была закрыта практически наглухо.

Вообще скажу так: «Спартак» разгромлен закономерно, а матч проиграл не Промес, а тренер Каррера, который до сих пор не понял, кто такой Комбаров. Но это проблемы «Спартака»: действующий чемпион России, если не ошибаюсь, впервые в истории пропустил пять голов в одном матче. Не собираюсь давать оценки работе Карреры, но когда он целует игроков, а команда в то же время горит синим пламенем, то слов нет. Пусть и дальше целует...

– Манчини на его фоне смотрится фигурой?

– Манчини может публично высказать критические оценки в адрес одного из лидеров. И вот результат: Шатов со «Спартаком» сыграл так, как никогда! От обороны, от борьбы, от возврата в штрафнкю. И только потом думал об атаке. Крайне полезно действовал Олег.

Благодаря Манчини по-новому заиграли Шатов и Кокорин. Они просто поняли, как надо играть в футбол по-настоящему. Убедил он их, что 90 процентов успеха – это отбор мяча. И, похоже, делают они это не из-под палки, но осознанно. Если так, то «Зенит» ждет большое будущее.

Но за силой убеждения не позабудем и о тактике, замысле на игру. Так вот, Манчини обыграл Карреру по трем пунктам. Первое – это Кокорин в атаке. Именно в матче со «Спартаком», когда требовалось выключить из игры треугольник хавбеков во главе с Глушаковым путем длинных передач и ни в коем случае не пытаться возиться с мячом в центре, нужен был не Дзюба, а Кокорин и Дриусси. И мы видели, что длинные передачи в зону крайних защитников, где играли убегавшие вперед Ещенко и Комбаров, на 90 процентов принимались Кокориным и Дриусси. Мяч в мгновение ока оказывался у штрафной «Спартака», что лишило его главного козыря – отбора и контратаки.

Так что первый пункт зенитовской программы был таким: Кокорин и длинные передачи. Кришито прекрасно ими владеет. Настоящий профессионал – сразу под левую ногу и пас вдоль бровки. Паредес в этом смысле составлял ему добрую компанию. И Кокорин затерзал защитников «Спартака» – стелились они в подкатах, выбивали мяч, но потом упустили.

Второй пункт победной программы «Зенита» – это центральные защитники и вообще оборона. В действиях той пары, что вышла на поле в центре – Иванович и Маммана – появилась надежность. Новичок играл с «листа», но смотрелся хорошо. Думаю, это будет железная пара в центре. Кроме того, появление Маммана позволило вернуть Кришито на привычный фланг.

Третье – это нейтрализация Промеса. Смольников был дисциплинирован, а Кузяев сделал все для того, чтобы лидеру «Спартака» не так сладко было смещаться в середину. И чемпион «поплыл». Не ждали они такой игры от «Зенита», тот же Кузяев их, надо полагать, здорово удивил. Не только голом и передачей – игрой толковой.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Комбаров Дмитрий Смольников Игорь Кузяев Далер Промес Квинси Манчини Роберто Каррера Массимо
Комментарии (27)
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paracetamol
1502093290
Карьера: других нет, Федун денег не дает.
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Alex3920486
1502093377
Комбаров - это палено! Это и так понятно
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Britan
1502093967
Грамотный мужик этот Веденеев. Четко проанализировал.
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vladik12
1502094813
А у Карреры есть альтернатива на место Комбарова?
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sochi-2013
1502095045
Матч проиграл Каррера, который до сих пор не понял, что он не тренер»
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Andrew01
1502095602
Ну вот началось(((((( снова тренер виноват, наверное Каррера сказал Реброву мяч в ворота отбивать а не в поле?.... да Зенит был лучше и ему повезло больше, 3 мяча могли и не залететь... первый если бы не ошибка Фернандо, 4 отличный удар Кузяева, такие залетают 1 из10, вчера залетел, и автогол..... и счет был бы 2:1 и другие комментарии и разговоры, все бы помнили момент Промеса, который не попал в пустые ворота...... поражение есть поражение и не важно 5:1 или 1:0, Спартак получил хороший пинок под зад, и надеюсь после такого сделает выводы и снова заиграет нормально..... По началу сезона было видно, что некоторые наши (российские) игроки, добились цели и больше им ни чего не надо, а про Карреру, когда он уходил он улыбался и думаю, что он знал, что так и будет, видел по настрою команды, на 100% уверен предупреждал их, но "звезды" думают только о зарплатах, после такого вряд ли хоть кому-то Федун поднимет её, так что даже в таком поражении есть свои плюсы)))) пусть лентяи задумаются над своим поведением...... З.Ы. у каждого футболиста, даже у нашего, должна быть цель стать чемпионом мира и получить золотой мяч, даже если она не достижима, только тогда он будет постоянно развиваться....
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Drezden85
1502096445
игру проиграли селекционеры спартака, которые вообще забили на свою работу, ни одного толкового усиления за лето!!! футбол это тоже бизнес - чем больше вложишь тем больше получишь, зенит тому пример...... А впереди еще лига чемпионов....вот позорище то опять будет...
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Smekaev
1502096502
Да, к сожалению, Комбаров очень слабое звено, и вчера это было очень хорошо видно на фоне Зенита.
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ramos6548
1502099885
Может Каррера и понял кто такой Комбаров, но вот только замены ему нет на данный момент. Не от хорошей жизни в прошлом сезоне Зобнин помогал Комбарову против Фернандеса... Только сейчас Зобнин травмирован, а Пашалич пока еще не готов играть в основе.
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Serjoga
1502125631
Как ни странно, но я согласен с автором полностью!
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